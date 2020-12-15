Fransız eğlence sektörü temsilcilerinden hükümet protestosu - Son Dakika

Fransa'da kültür ve eğlence sektörünün temsilcileri hükümetin korona virüs salgı nedeniyle müze, sinema ve tiyatroların kapalı tutulması kararını arotesto etti.

Korona virüs salgını ile mücadele devam ederken Fransa hükümetinin salgın karşıtı önlemleri halkı sokağa döktü. Başkent Paris bu kez eğlence sektörünün temsilcilerini ağırladı. Fransız hükümetinin korona virüs ile mücadelesinde müze, tiyatro ve sinema salonlarının kapatılması kararına eğlence sektörünün temsilcileri karşı çıktı. Hükümet karşıtı gösteri için Paris sokaklarına akın eden eğlence sektörünün temsilcileri Bastille Meydanı'nda toplandı. Eğlence sektörünün temsilcilerine halk da destek vermek için meydana geldi. Hükümet karşıtı slogan atan göstericiler, taşıdıkları pankart ile hükümete yüklendi. Eylemciler "Covid-19 hastaları hastanede ölürken, hükümet bizleri de evlerimizde ölüme terk etti" sloganları attı.

Fransa Başbakanı Jean Castex, 10 Aralık'ta sinema, tiyatro ve benzeri kültürel etkinlik yapılan yerlerin kapalı kalacağını açıklamıştı. - PARİS