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Fransız moda devi Chanel: Covid-19 ile mücadele için maske ve önlük üretebiliriz
6 saat önce
Fransız moda devi Chanel: Covid-19 ile mücadele için maske ve önlük üretebiliriz
Fransız lüks moda devi Chanel, Covid-19'a karşı maske ve önlük üretimine başlayabileceğini açıkladı. Ülkedeki sınırlı maske stoğunu artırmayı amaçlayan şirket, maske prototiplerinin hazırlanmakta olduğunu ve Fransız yetkililerden onay alınması halinde üretime geçileceğini bildirdi.
Chanel'den yapılan açıklamada, "Bugün tüm işgücümüzü ve ortaklarımızı koruyucu maske ve önlükler üretmek için seferber ediyoruz" dendi. Chanel ayrıca, ekonomik faaliyetlerindeki sert düşüşe rağmen 4 bin 500 çalışanından hiçbirini dönemsel işsizliğe sokmayacağını da açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 29.03.2020 06:14
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