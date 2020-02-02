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Fransız savaş uçakları Güney Kıbrıs üzerinde uçtu
6 saat önce
Girit ile Kıbrıs adaları arasında bir noktada bulunan Fransız uçak gemisi "Charles De Gaulle"den havalanan iki "Rafale" tipi savaş uçağının, Güney Kıbrıs üzerinde uçtuğu öne sürüldü.
Girit ile Kıbrıs adaları arasında bir noktada bulunan Fransız uçak gemisi "Charles de Gaulle"den havalanan iki "Rafale" tipi savaş uçağının, Güney Kıbrıs üzerinde uçtuğu öne sürüldü.
Türk Ajansı Kıbrıs'ın (TAK) haberine göre Rum haber kaynakları, Fransız savaş uçaklarının Kıbrıs Cumhuriyeti üzerinde uçtuğunu ve böylece Charles de Gaulle uçak gemisiyle ortak faaliyetlerin başladığını duyurdu.
Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 07:53
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