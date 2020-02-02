Fransız savaş uçakları Güney Kıbrıs üzerinde uçtu - Son Dakika
Son Dakika Dünya Fransız savaş uçakları Güney Kıbrıs üzerinde uçtu - Son Dakika Dünya

Fransız savaş uçakları Güney Kıbrıs üzerinde uçtu

6 saat önce

Girit ile Kıbrıs adaları arasında bir noktada bulunan Fransız uçak gemisi "Charles De Gaulle"den havalanan iki "Rafale" tipi savaş uçağının, Güney Kıbrıs üzerinde uçtuğu öne sürüldü.

Fransız savaş uçakları Güney Kıbrıs üzerinde uçtu, System.String[]

Girit ile Kıbrıs adaları arasında bir noktada bulunan Fransız uçak gemisi "Charles de Gaulle"den havalanan iki "Rafale" tipi savaş uçağının, Güney Kıbrıs üzerinde uçtuğu öne sürüldü.


Türk Ajansı Kıbrıs'ın (TAK) haberine göre Rum haber kaynakları, Fransız savaş uçaklarının Kıbrıs Cumhuriyeti üzerinde uçtuğunu ve böylece Charles de Gaulle uçak gemisiyle ortak faaliyetlerin başladığını duyurdu.

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Güney Kıbrıs, Kıbrıs, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 07:53 
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