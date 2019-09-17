Fransız yargısı Cumhurbaşkanı Macron'un portresini indiren çevrecilerin eylemini meşru gördü
45 dakika önce
Fransız yargısı, hükümetin "iklim krizini" ilişkin eylemsizliğini protesto etmek amacıyla Lyon Belediye binasında bulunan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un portresini indiren iki çevreci aktivistin eyleminin "meşru" olduğuna karar verdi.
Fransız yargısı hükümetin "iklim krizine" ilişkin politikasını protesto etmek amacıyla Lyon Belediye binasında bulunan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un portresini indiren iki çevreci aktivistin eyleminin meşru olduğuna karar verdi.
Lyon mahkemesi pazartesi günü yapılan karar duruşmasında küresel ısınmanın tüm insanlığı ilgilendirdiğini ve bu durumun aciliyeti karşısında eylemcilerin söz konusu motivasyonunun "meşru" olduğunu vurgulayarak suç unsuru bulunmadığına karar verdi.
Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 11:45
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