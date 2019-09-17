Son Dakika Haberleri: Fransız yargısı Cumhurbaşkanı Macron'un portresini indiren çevrecilerin eylemini meşru gördü
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Fransız yargısı Cumhurbaşkanı Macron'un portresini indiren çevrecilerin eylemini meşru gördü

45 dakika önce

Fransız yargısı, hükümetin "iklim krizini" ilişkin eylemsizliğini protesto etmek amacıyla Lyon Belediye binasında bulunan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un portresini indiren iki çevreci aktivistin eyleminin "meşru" olduğuna karar verdi.

Fransız yargısı Cumhurbaşkanı Macron'un portresini indiren çevrecilerin eylemini meşru gördü, System.String[]

Fransız yargısı hükümetin "iklim krizine" ilişkin politikasını protesto etmek amacıyla Lyon Belediye binasında bulunan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un portresini indiren iki çevreci aktivistin eyleminin meşru olduğuna karar verdi.


Lyon mahkemesi pazartesi günü yapılan karar duruşmasında küresel ısınmanın tüm insanlığı ilgilendirdiğini ve bu durumun aciliyeti karşısında eylemcilerin söz konusu motivasyonunun "meşru" olduğunu vurgulayarak suç unsuru bulunmadığına karar verdi.

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Emmanuel Macron, Cumhurbaşkanı, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 11:45 
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