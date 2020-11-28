Fraport TAV Antalyaspor 8 eksikle Erzurum deplasmanında

SÜPER Lig'in 10'uncu haftasında yarın deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile Fraport TAV Antalyaspor, toplamda 5'inci, Süper Lig'de ise 3'üncü kez karşılaşacak. Kırmızı beyazlı takımda 7 oyuncu sakatlığı, Hakan Özmert ise kırmızı kart cezasından dolayı zorlu maçta forma giyemeyecek.

Süper Lig'de oynadığı 9 maçta 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 yenilgi alarak topladığı 9 puanla 16'ncı sırada yer alan Fraport TAV Antalyaspor, yarın Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile deplasmanda karşılaşacak. Kırmızı beyazlılar, doğu temsilcisiyle toplamda 5'inci, Süper Lig'de ise 3'üncü kez mücadele edecek.