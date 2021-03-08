Fraport-TAV Antalyaspor - Kasımpaşa: 1-1

STAT: Antalya

HAKEMLER: Serkan Tokat, Kamil Çetin, Bilal Gölen

Süper Lig'in 29'uncu haftasında Fraport-TAV Antalyaspor sahasında Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşma öncesi Bingol'de şehit olan askerler için saygı duruşunda bulunuldu.17'nci dakikada Hajradinovic ceza alanı dışı sol çaprazından kale önüne ortaladı. İsaac Thelin'in dokunuşu az farkla dışarı çıktı.30'uncu dakikada Sidney Sam'ın ceza alanı dışından sol ayağı ile sert şutu kalecinin solundan az farkla auta gitti. 37'nci dakikada Antalyaspor rakip ceza alanı dışı sol çaprazından serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Hakan Özmert'in sert şutu kaleci Ramazan'ın müdahalesine rağmen yan direğe çarparak ağlara gitti: 1-0.İlk yarı Fraport-TAV Antalyaspor'un 1-0 üstünlüğü ile geçildi.46'ncı dakikada sol çaprazdan rakip ceza alanına giren İsaac Thelin'in vuruşu kalecinin solundan arka direkten az farkla dışarı çıktı. 50'nci dakikada Gökdeniz Bayrakdar'ın ceza alanı içinden sert şutunu kaleci Ramazan tokatlayarak oyun alanına geri gönderdi. 72'nci dakikada Kristijan Bistroviç orta alanda Hakan Özmert'ten kaptığı topu Haris Hajradinovic ile buluşturdu. Bu futbolcunun pasında İsaac Thelin topla rakip ceza alanına girdi. Kaleci Ferhat'la karşı karşıya kalan Thelin'in vuruşu, skora eşitliği getirdi: 1-1.90'ıncı dakikada Gökdeniz Bayrakdar'ın ceza alanı içinden şutu kaleci Ramazan'da kaldı.

Karşılaşma 1-1 sona erdi.

- Antalya