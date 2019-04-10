Son Dakika Haberleri: Freni Boşalan Kamyon Çay Bahçesine Girdi

Freni Boşalan Kamyon Çay Bahçesine Girdi

2 saat önce

Düzce'nin Akçakoca ilçesi Karaburun köyünde, park halindeki ağır tonajlı kamyon freni boşalarak çay bahçesine girdi.

Freni Boşalan Kamyon Çay Bahçesine Girdi, System.String[]
Düzce'nin Akçakoca ilçesi Karaburun köyünde, park halindeki ağır tonajlı kamyon freni boşalarak çay bahçesine girdi. Kazada yaralanan olmazken, 1 katlı ahşap iş yeri tamamen yıkıldı.


Alınan bilgiye göre, Tuncay Altay'a ait 54 NC 505 plakalı kamyon, park halindeyken aniden hareket etmeye başladı.


İçerisinde sürücü bulunmayan kamyon, yol kenarındaki çay bahçesine girerek içeride bulunan 1 katlı ahşap iş yerine çarparak durabildi.


Şans eseri çay bahçesinde kimsenin bulunmaması üzerine yaralanan olmazken, kamyonun çarptığı iş yeri tamamen yıkılarak kullanılamaz hale geldi.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 03:28 Kaynak: AA
Karaburun, Akçakoca, Düzce, Güncel
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