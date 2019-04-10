Freni Boşalan Kamyon Çay Bahçesine Girdi

Düzce
'nin Akçakoca
ilçesi Karaburun
köyünde, park halindeki ağır tonajlı kamyon freni boşalarak çay bahçesine girdi. Kazada yaralanan olmazken, 1 katlı ahşap iş yeri tamamen yıkıldı.
Alınan bilgiye göre, Tuncay Altay
'a ait 54 NC 505 plakalı kamyon, park halindeyken aniden hareket etmeye başladı.
İçerisinde sürücü bulunmayan kamyon, yol kenarındaki çay bahçesine girerek içeride bulunan 1 katlı ahşap iş yerine çarparak durabildi.
Şans eseri çay bahçesinde kimsenin bulunmaması üzerine yaralanan olmazken, kamyonun çarptığı iş yeri tamamen yıkılarak kullanılamaz hale geldi.