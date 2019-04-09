Freni Patlayan Kamyon Park Halindeki Otomobile Çarptı: 3 Yaralı

DENİZLİ'nin Güney
ilçesinde, freni patlayan kamyonun park halindeki otomobile çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.
Kaza, saat 21.30 sıralarında Güney ilçesi Eziler
Mahallesi'nde meydana geldi. Musa Çankır yönetimindeki 20 AFC 24 plakalı kamyonun seyir halindeyken freni patladı. Sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyon, Atatürk
Parkı kenarında park halindeki 20 FZR plakalı otomobile çarptı. Kazada park duvarı yıkılırken, hurdaya dönen otomobilin içerisinde bulunan Engin Güngör
ve Semih Gündüz içeride sıkıştı. Çarpmanın şiddetiyle parkta garson olarak çalışan Eren Pekacar da hafif şekilde yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye
ekipleri, otomobil içerisinde sıkışan yaralılar Güngör ve Gündüz'ü çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Denizli Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı. Polis
kazayla ilgili soruşturma başlattı.
- Denizli