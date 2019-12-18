Freni patlayan kepçe park halindeki 3 otomobile çarptı: 2 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Freni patlayan kepçe park halindeki 3 otomobile çarptı: 2 yaralı - Son Dakika

Freni patlayan kepçe park halindeki 3 otomobile çarptı: 2 yaralı

6 saat önce

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde freni patlayan kepçenin park halindeki 3 otomobile çarpması sonucu iki kişi yaralandı.

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde freni patlayan kepçenin park halindeki 3 otomobile çarpması sonucu iki kişi yaralandı.

Ünsal. A. (29) yönetimindeki kepçenin freni, Karşıyaka Mahallesi Akoluk yolunda yokuşu inerken patladı.

Bir anda hızlanan ve kontrolden çıkan kepçe, yol kenarında park halindeki 3 otomobile çarptı.

Otomobillerden birini önünde sürükleyen kepçe, evin bahçe duvarına çarparak durabildi. Kazada 66 LT 808 plakalı otomobilde bulunan Abdulkadir Özdemir ve Recep Demirci yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Sorgun Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Freni patlayan kepçe park halindeki 3 otomobile çarptı: 2 yaralı

Karşıyaka, Akoluk, Yozgat, Sorgun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 03:49 Kaynak: AA
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