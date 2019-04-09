Son Dakika Haberleri: Freni Patlayan Süt Kamyonu Park Halindeki Otomobile Çarptı: 3 Yaralı

Freni Patlayan Süt Kamyonu Park Halindeki Otomobile Çarptı: 3 Yaralı

1 saat önce

Denizli'nin Güney ilçesinde, freni patlayan süt kamyonu önce park halindeki otomobile ardından park duvarına çarptı.

Freni Patlayan Süt Kamyonu Park Halindeki Otomobile Çarptı: 3 Yaralı, System.String[]
Denizli'nin Güney ilçesinde, freni patlayan süt kamyonu önce park halindeki otomobile ardından park duvarına çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde Güney ilçesi Eziler Mahallesi Atatürk Meydanında meydana geldi. İddiaya göre, Musa Çankır yönetimindeki 20 AFC 24 plakalı kamyon seyir halindeyken freni patladı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon, önce park halindeki 20 FZR plakalı otomobile ardından park duvarına çarptı. Kazada, kullanılamaz hale gelen otomobilin içinde bulunan Engin Güngör ve Semih Gündüz otomobilin içinde sıkıştı. Parkta garson olarak çalıştığı öğrenilen Eren Pekacar da kazada hafif şekilde yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine ola yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaralıları sıkıştığı yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Yaralılar, sağlık ekiplerince tedavi edilmek üzere hastaneye götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlattı. - DENİZLİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 01:29 Kaynak: İHA

Eziler, Denizli, Güney, 3. Sayfa
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