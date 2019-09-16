Son Dakika Haberleri: Freni patlayan traktör şarampole devrildi: 2'si ağır 4 yaralı
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Freni patlayan traktör şarampole devrildi: 2'si ağır 4 yaralı

30 dakika önce

Manisa'nın Kula ilçesinde seyir halindeyken freni patlayan ve kasasında kömür yüklü olan traktör, şarampole devrildi.

Freni patlayan traktör şarampole devrildi: 2'si ağır 4 yaralı, System.String[]

Manisa'nın Kula ilçesinde seyir halindeyken freni patlayan ve kasasında kömür yüklü olan traktör, şarampole devrildi. Kazada 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

Kaza saat 17.45 sıralarında Kula'ya bağlı Konurca Mahallesi İsmailbeyler mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kula istikametinden Alaşehir istikametine seyir halinde olan Mustafa Süzer idaresindeki 45 FT 012 plakalı kasasında kömür yüklü traktör, Konurca Mahallesi İsmailbeyler mevkiinde freni patlaması sonucu yol kenarında bulunan şarampole devrildi. Kazada, traktör sürücüsü Mustafa Süzer ile traktörün ön kısmında bulunan Saadet Süzer yaralanırken, traktörün kasa kısmında bulunan Ayşe Eroğlu ve Raziye Kaya ağır yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma ve acil servis ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan Eroğlu ve Raziye Kaya, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Alaşehir Devlet Hastanesine kaldırdı. Diğer yaralılar Mustafa Süzer ile Saadet Süzer ise, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Kula Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Ağır yaralılardan Ayşe Eroğlu'nun hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, diğer yaralıların sağlık durumlarının iyiye gittiği öğrenildi.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

(İHA)

Mustafa Süzer, Kula, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 08:35 Kaynak: İHA
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