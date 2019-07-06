Son Dakika Haberleri: Freni patlayan turşu yüklü tır evin duvarına çarparak durabildi.
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Freni patlayan turşu yüklü tır evin duvarına çarparak durabildi.

1 saat önce

Freni patlayan turşu yüklü tır evin duvarına çarparak durabildi.

Freni patlayan turşu yüklü tır evin duvarına çarparak durabildi...Çevreye saçılan turşular havadan görüntülendi
İSTANBUL - Küçükçekmece'de turşu yüklü bir tırın freni patlayınca yokuş aşağı kayarak bir evin duvarına çarptı. Olay yeri ve çevreye saçılan turşular havadan görüntülendi.
Küçükçekmece Yarımburgaz Mahallesi'nde dorsesinde turşu yüklü olan bir tır, iddiaya göre park halindeyken freni boşalınca yokuş aşağı kaymaya başladı. Şoförünün içinde olmadığı tır yokuşta bulunan bir eve çarparak durabildi. Tırın çarptığı evde büyük hasar meydana gelirken tır dorsesinde bulunan turşu dolu bidonlar da etrafa dağıldı. Olay yeri ve çevreye saçılan turşular da havadan görüntülendi. Yaşanan olayın ardından sokak sakinleri tepkilerini dile getirdi. Daha önce de aynı depoya bağlı araçların sokakta kazaya neden olduğunu söyleyen Emirhan Karakaya, "Bu eve dördüncü araba girişi. Tırı park etmişler yükleme yapıyorlar, tırın frenleri boşalmış aşağı eve girmiş. İçeride babam var, yatıyormuş. Buradaki doğal gaz panosunu indiriyor aşağıya. İyi ki de bu eve geldi. Aşağıdaki evlerde çocuklar yatıyormuş. Aşağıdaki eve gitseler 6-7 tane can kaybı olacak. Böyle olmasına gerek yok mahalle ortasına depo mu konulur. Kaç kere oldu uyardık, geçen de direği yıktılar. Benim annem babam içeride yatıyordu. Canı gitseydi kim hesap verecekti" dedi.
Tırın çarpmasına kısa bir mesafe kala durduğu bir ev sakini olan Ahmet Durmaz da rampa olan sokakta tır park etmenin yanlış olduğunu söyledi.
Tırın yokuş aşağı kayması sırasında dorse içinde bulunan bir depo çalışanının da yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.
Freni patlayan turşu yüklü tır evin duvarına çarparak durabildi.
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 05:34 Kaynak: İHA
Küçükçekmece, 3. Sayfa
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