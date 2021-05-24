Frigya'daki Maltaş Anıt Abidesi gün yüzüne çıkarılacak - Son Dakika

Frigya'daki Maltaş Anıt Abidesi gün yüzüne çıkarılacak

24.05.2021 12:08
Frigya'daki Maltaş Anıt Abidesi gün yüzüne çıkarılacak, System.String[]

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesindeki Maltaş Anıt Abidesi, kazı çalışmalarıyla gün yüzüne çıkarılacak.

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesindeki Maltaş Anıt Abidesi, kazı çalışmalarıyla gün yüzüne çıkarılacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığının izniyle, İhsaniye Kaymakamlığı ve Afyonkarahisar Müze Müdürlüğünce, ilçeye bağlı Kayıhan beldesinde milattan önce 7. yüzyıla tarihlenen Maltaş Anıt Abidesi'nde kurtarma kazısı yapılacak.

Göynüş Vadisi olarak da bilinen bölgede toprak üzerinde görünen 3 metrelik kısmının yanı sıra 12-13 metre de yer altında olduğu tahmin edilen anıtın üst kısmında bir sarnıç bulunuyor.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Tanır, AA muhabirine, Maltaş Anıt Abidesi'nin bulunduğu bölgede çok sayıda Frig eserinin yer aldığını söyledi.

Göynüş Vadisi de olarak bilinen alanda Maltaş, Yılantaş ve Aslankaya'nın ünik (eşsiz) eserler olduğunu dile getiren Tanır, şöyle konuştu:

"Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek'in bölge ziyaretlerinde Frigya'daki eserlerin gün yüzüne çıkarılması yönünde talimatları olmuştu. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü olarak da Maltaş Anıt Abidesi için Bakanlığımıza kazı talebinde bulunduk. Bakanlığımızdan da buradaki kurtarma kazısı için izin çıktı. Afyonkarahisar Müze Müdürlüğümüz öncülüğünde bu hafta buradaki kazı çalışmalarına başlıyoruz."

Tanır, Maltaş Anıt Abidesi'nin, Frigya bölgesindeki Eskişehir'deki Yazılıkaya eseriyle eş değer olduğunu vurguladı.

Maltaş'ın sunak, yani tapınma yeri olduğunu aktaran Tanır, "Burası Friglerin hem meyve hem hayvanları kurban ederek sunak olarak kullandıkları ve tapındıkları bir mekan. Buradaki kurtarma kazımızda anıt abidenin çevresindeki alanları açacağız. Bu kazımız Afyonkarahisar'daki Frigya bölgesindeki ilk çalışma olacak. Buranın 2 bin 750 yıllık bir tarihi geçmişi bulunuyor. Bu nedenle, Maltaş Anıt Abidesi tamamen ortaya çıkartıldığı zaman hem arkeoloji ve turizm camiasında çok büyük ilgi uyandıracaktır hem de dikkatleri Frigya bölgesine çekecektir." diye konuştu.

Tanır, anıt abidenin toprak üzerinde görünen kısmındaki Frig yazılarının bilim insanlarınca, Anadolu'da yaşadıkları belirtilen Luvilerin kullandığı yazı figürleriyle örtüştüğü yönünde değerlendirmelerin bulunduğuna dikkat çekti.

Maltaş Anıt Abidesi'ndeki kurtarma kazasında Frig figürleri ile kültürünü yansıtan verilere ulaşmayı hedeflediklerini anlatan Tanır, şunları söyledi:

"Friglerin daha küçük sunaklar yaptığını biliyoruz ama burası devasa bir yer. Muhtemelen kazıda anıt abidede 15-16 metre bir derinliğe inerek bütünüyle birlikte bir tapınağa ulaşacağımızı düşünüyoruz. Maltaş'ın arkasında bir sarnıç da bulunuyor. Bu kazıda yeni bilimsel verilere ulaşacağımızı düşünüyoruz."

Frigya'daki Maltaş Anıt Abidesi gün yüzüne çıkarılacak
Frigya'daki Maltaş Anıt Abidesi gün yüzüne çıkarılacak
Frigya'daki Maltaş Anıt Abidesi gün yüzüne çıkarılacak
Frigya'daki Maltaş Anıt Abidesi gün yüzüne çıkarılacak
Frigya'daki Maltaş Anıt Abidesi gün yüzüne çıkarılacak

Gökmen Çiçek, Karahisar, Turizm, Müze, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Frigya'daki Maltaş Anıt Abidesi gün yüzüne çıkarılacak - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Tarla sahibini gözyaşlarına boğan olay! Tarlada çıkan yangın 4 dönüm alanı kül etti Tarla sahibini gözyaşlarına boğan olay! Tarlada çıkan yangın 4 dönüm alanı kül etti Tessa Thompson, Rita Ora ve Taiki Waititi birbirini öpücüklere boğdu Tessa Thompson, Rita Ora ve Taiki Waititi birbirini öpücüklere boğdu Denizden çıkarılan cansız bedenin annesine ait olduğunu gördü, gözyaşlarına boğuldu Denizden çıkarılan cansız bedenin annesine ait olduğunu gördü, gözyaşlarına boğuldu Ebru Şahin ve Cedi Osman'dan müjde! Evlilik kararı aldılar Ebru Şahin ve Cedi Osman'dan müjde! Evlilik kararı aldılar Esnafa yapılacak 3 bin ve 5 bin TL'lik hibe desteği ödemeleri için başvurular yarın başlıyor Esnafa yapılacak 3 bin ve 5 bin TL'lik hibe desteği ödemeleri için başvurular yarın başlıyor Peş peşe tatil karelerini paylaşan Demet Özdemir, fotoğraflarıyla kendisine hayran bırakıyor Peş peşe tatil karelerini paylaşan Demet Özdemir, fotoğraflarıyla kendisine hayran bırakıyor Habertürk'ten kovulan Hande Sarıoğlu'nun paylaşımı sosyal medyayı salladı: Benim gibi g.t memeye sahip bir kadın için o kadar kolay ki Habertürk'ten kovulan Hande Sarıoğlu'nun paylaşımı sosyal medyayı salladı: Benim gibi g.t memeye sahip bir kadın için o kadar kolay ki AK Partili başkanın geçmişte partisini eleştirdiği paylaşımlar ortalığı karıştırdı! Gelen tepkilerin ardından görevinden istifa etti AK Partili başkanın geçmişte partisini eleştirdiği paylaşımlar ortalığı karıştırdı! Gelen tepkilerin ardından görevinden istifa etti

Son Dakika Haberleri
12:19 Tarla sahibini gözyaşlarına boğan olay! Tarlada çıkan yangın 4 dönüm alanı kül etti
12:14 Tessa Thompson, Rita Ora ve Taiki Waititi birbirini öpücüklere boğdu
12:02 Denizden çıkarılan cansız bedenin annesine ait olduğunu gördü, gözyaşlarına boğuldu
12:00 Bir kadın, gözaltına alınmamak için soyundu! Taksim Meydanı'nda kadınların erkek arkadaş kavgası
11:58 Ebru Şahin ve Cedi Osman'dan müjde! Evlilik kararı aldılar
11:56 İddianamenin ayrıntıları ortaya çıktı! Bakan Soylu, Sedat Peker için "Köfteci Yusuf'a çökmeye çalışıyor" demişti
11:53 Esnafa yapılacak 3 bin ve 5 bin TL'lik hibe desteği ödemeleri için başvurular yarın başlıyor
11:35 Husumetlisiyle fotoğraf çektiren arkadaşının evini bastı, canından oldu
11:28 Sosyal medya fenomeni Enes Batur'u, toplantıda Dijital Mecralar Komisyonu dinleyecek
10:56 Milyonlarca esnafa 1000 liralık gelir kaybı desteği, bugün hesaplara yatmaya başladı
Polonya Cumhurbaşkanı, SİHA alımıyla ilgili anlaşmaya imza atmak için Türkiye'de Polonya Cumhurbaşkanı, SİHA alımıyla ilgili anlaşmaya imza atmak için Türkiye'de         
12:24
Açık artırmada iki adet kavun 208 bin liraya satıldı Açık artırmada iki adet kavun 208 bin liraya satıldı         
12:15
Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan: Cumhurbaşkanı Erdoğan giderse biz Suriye olacağız Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan: Cumhurbaşkanı Erdoğan giderse biz Suriye olacağız         
12:07
Bir kadın, gözaltına alınmamak için soyundu! Taksim Meydanı'nda kadınların erkek arkadaş kavgası Bir kadın, gözaltına alınmamak için soyundu! Taksim Meydanı'nda kadınların erkek arkadaş kavgası         
12:01
İddianamenin ayrıntıları ortaya çıktı! Bakan Soylu, Sedat Peker için İddianamenin ayrıntıları ortaya çıktı! Bakan Soylu, Sedat Peker için "Köfteci Yusuf'a çökmeye çalışıyor" demişti         
11:56
Kısıtlama sırasında otel terasındaki meşaleli doğum günü partisi kamerada Kısıtlama sırasında otel terasındaki meşaleli doğum günü partisi kamerada         
11:03
Burak Yılmaz, şampiyonluğun ardından telefona sarıldı: Anneciğim, şampiyon olduk! Burak Yılmaz, şampiyonluğun ardından telefona sarıldı: Anneciğim, şampiyon olduk!         
10:22
İçişleri Bakan Yardımcısı Erdil'den Sedat Peker'in iddialarıyla ilgili kaos uyarısı: Bu oyunları görüyoruz! İçişleri Bakan Yardımcısı Erdil'den Sedat Peker'in iddialarıyla ilgili kaos uyarısı: Bu oyunları görüyoruz!         
09:41
Bakan Fahrettin Koca'nın da çok önem verdiği Yapay Zeka Projesi'ne dünyadan ilgi büyük Bakan Fahrettin Koca'nın da çok önem verdiği Yapay Zeka Projesi'ne dünyadan ilgi büyük         
09:15
Tuncay Özkan'dan iddialı sözler: Kılıçdaroğlu aday olursa yüzde yüz kazanır Tuncay Özkan'dan iddialı sözler: Kılıçdaroğlu aday olursa yüzde yüz kazanır         
09:12
Rafet El Roman'ın kızı Su'dan nefes kesen pozlar Rafet El Roman'ın kızı Su'dan nefes kesen pozlar         
22:18
İşte Sedat Peker'in 7'nci videosunda ismi geçen Halil Falyalı hakkındaki tüm detaylar İşte Sedat Peker'in 7'nci videosunda ismi geçen Halil Falyalı hakkındaki tüm detaylar         
21:27
Bambu ağaçları gitti, toplantı salonu geldi! Peker'in yeni video çektiği yer de deşifre oldu Bambu ağaçları gitti, toplantı salonu geldi! Peker'in yeni video çektiği yer de deşifre oldu         
21:05
Sedat Peker'in Savaş Buldan iddialarına Pervin Buldan'dan yorum: Yargılanmaları için girişimde bulunacağız Sedat Peker'in Savaş Buldan iddialarına Pervin Buldan'dan yorum: Yargılanmaları için girişimde bulunacağız         
20:29
Putin'in gizli sevgilisi diye tanınıyor! İkiz bebek doğurduktan sonra ilk kez konuştu Putin'in gizli sevgilisi diye tanınıyor! İkiz bebek doğurduktan sonra ilk kez konuştu         
19:14
Sedat Peker'in kardeşi Atilla Peker ile korumasının gözaltına alındığı anlar kameralara yansıdı Sedat Peker'in kardeşi Atilla Peker ile korumasının gözaltına alındığı anlar kameralara yansıdı         
18:08
Şizofreni hastası oğlunu tekme atarak surlardan iten anne tutuklandı Şizofreni hastası oğlunu tekme atarak surlardan iten anne tutuklandı         
17:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2021 12:49:52. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Frigya'daki Maltaş Anıt Abidesi gün yüzüne çıkarılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement