Frutti Extra Bursaspor - Bahçeşehir Koleji: 79-78

SALON: Nilüfer TOFAŞ

1'İNCİ PERİYOT: 18-16

DEVRE: 36-36

3'ÜNCÜ PERİYOT: 54-53

ING Basketbol Süper Ligi'nin 12'nci hafta mücadelesinde Frutti Extra Bursaspor , Bahçeşehir Koleji'ni son saniye basketiyle 79-78 mağlup etti.

İlk dakikalarda Golden ile etkili olan konuk ekibe Bursa temsilcisi, Freeman ve Chris Jones'un sayılarıyla yanıt verdi. 6'ncı dakikada 9-8'lik ev sahibinin üstünlüğü ile geçilirken, pota altını verimli kullanan Frutti Extra Bursaspor, bu bölümü de 18-16 önde tamamladı. İkinci periyodun başında da Golden takımının skor yükünü sırtlarken, 6 sayısı sonrası Bahçeşehir Koleji skoru 18-22'ye getirdi. Ancak İzzet ve yeni transfer Gian Lopez'in dış atış isabetlerinin ardından ev sahibi yeniden skor avantajını eline aldı. Periyodun önemli bölümü ev sahibinin üstünlüğünde geçilirken; 18'inci dakika sonrası Golden'ın basketiyle skora denge geldi: 34-34. Devreye ise 36-36'lık eşitlikle girildi.

3'üncü periyotta konuk ekip yine Golden'ın sayılarıyla öne geçse de Frutti Extra Bursaspor, Olaseni'nin basketiyle skoru yeniden dengeledi: 43-43. İki takımın da skor bulmakta zorlandığı üçüncü periyodu ev sahibi, 54-53 önde tamamladı. Kader periyoduna taraftarının da desteğiyle birlikte etkili başlayan yeşil beyazlılar, Tevfik ve Freeman'ın dış atış isabetleriyle skoru 62-56'ya getirdi. Maçta o ana kadar ki en büyük farkı yakalayan Frutti Extra Bursaspor; Chris Jones, Tevfik ve Freeman'ın iyi oyunuyla son 4 dakikaya 4 sayılık skor avantajıyla girdi: 69-65.

Son anları nefes kesen maçta son 2.5 dakikaya 74-67 geride giren Bahçeşehir Koleji, Hardy'nin kritik sayılarıyla maça tutundu ve son 25 saniye kala skoru 76-75'e getirdi. Hardy'nin üç sayılık basketi sonrası bitime 8 saniye kala konuk ekip 77-78 öne geçti. Chris Jones, hızlı hücumu bitime 2 saniye kala basketle tamamlarken, Frutti Extra Bursaspor son saniye basketiyle maçı 79-78 kazandı.

- Bursa