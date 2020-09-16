Frutti Extra Bursaspor - Gaziantep Basketbol: 74-86

SALON: Nilüfer Tofaş Spor Salonu

HAKEMLER: Can Mavisu, Duhan Köyiçi, Ali Köseoğlu

3'ÜNCÜ PERİYOT: 55-62

20. Medicana Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası'nın açılış maçında Gaziantep Basketbol, Frutti Extra Bursaspor'u 74-86 yendi.

Geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden eski milli basketbolcu Cevat Soydaş anısına Bursa'da bu yıl 20'ncisi düzenlenen turnavanın TOFAŞ Spor Salonu'nda oynanan açılış maçında, Frutti Extra Bursaspor ile Gaziantep Basketbol karşı karşıya geldi. Mücadeleye etkili başlayan Gaziantep temsilcisi, ilk çeyreği 25-13'lük skorla önde geçerken, Jaiteh Mouhammadou ve Can Uğur Öğüt'ün skorer kimliğiyle oyun hakimiyetini elinde tuttu ve soyunma odasına 43-33'lük üstünlükle girdi. Dönüşte Frutti Extra Bursaspor, Kenny Kadji'nin pota altı oyunları ve Daniel Hamilton'ın sayılarıyla direnç gösterse de, Gaziantep Basketbol skor avantajını sürdürerek son çeyreğe 62-55 önde başladı. Karşılaşmanın son bölümünde de hata yapmayan Gaziantep ekibi, mücadeleden 86-74'lük galibiyetle ayrıldı.

Turnuvanın ikinci gününde, Bahçeşehir Koleji-Frutti Extra Bursaspor ve TOFAŞ- Beşiktaş maçları oynanacak.

- Bursa