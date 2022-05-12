Frutti Extra Bursasporlu taraftarlar, ULEB Avrupa Kupası'nda ikinci olan takımlarını karşıladı - Son Dakika
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Frutti Extra Bursasporlu taraftarlar, ULEB Avrupa Kupası'nda ikinci olan takımlarını karşıladı

12.05.2022 19:52

ULEB Avrupa Kupası finalinde İtalyan ekibi Virtus Segafredo Bologna'ya 80-67 yenilerek ikincilik olan Frutti Extra Bursaspor'u, kentte taraftarları karşıladı.

ULEB Avrupa Kupası finalinde İtalyan ekibi Virtus Segafredo Bologna'ya 80-67 yenilerek ikincilik olan Frutti Extra Bursaspor'u, kentte taraftarları karşıladı.

Nilüfer ilçesindeki Barış Spor Salonu ve Gençlik Merkezi'nin önünde toplanan taraftarlar, İtalya'dan dönen takımları lehine tezahüratta bulundu, yeşil ve beyaz renklerinde meşale yaktı.

Taraftarlar, takım otobüsünün salon önüne gelmesiyle bestelerle oyunculara destek verdi.

Takım otobüsünden inen oyuncular ve teknik kadro, taraftarların sevgi gösterilerine karşılık verdi.

Frutti Extra Bursasporlu taraftarlar, ULEB Avrupa Kupası'nda ikinci olan takımlarını karşıladı
Frutti Extra Bursasporlu taraftarlar, ULEB Avrupa Kupası'nda ikinci olan takımlarını karşıladı
Frutti Extra Bursasporlu taraftarlar, ULEB Avrupa Kupası'nda ikinci olan takımlarını karşıladı
Frutti Extra Bursasporlu taraftarlar, ULEB Avrupa Kupası'nda ikinci olan takımlarını karşıladı

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Frutti Extra Bursasporlu taraftarlar, ULEB Avrupa Kupası finalini izlemek için meydanları doldurdu Frutti Extra Bursasporlu taraftarlar, ULEB Avrupa Kupası finalini izlemek için meydanları doldurdu

Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Frutti Extra Bursasporlu taraftarlar, ULEB Avrupa Kupası'nda ikinci olan takımlarını karşıladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Frutti Extra Bursasporlu taraftarlar, ULEB Avrupa Kupası'nda ikinci olan takımlarını karşıladı - Son Dakika
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