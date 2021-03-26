FTSO, ücretsiz ekoturizm eğitimi verecek - Son Dakika

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odasınca (FTSO), ücretsiz ekoturizm eğitimi verileceği bildirildi.

Odadan yapılan yazılı açıklamada, odanın hazırladığı Echo-Turizmin Farkındayız Eğitim ve Danışmanlık Projesi'nin Güney Ege Kalkınma Ajansı'ndan (GEKA) hibe almaya hak kazandığı belirtildi.

Proje kapsamında Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Likya Salonu'nda 5-9 Nisan'da ücretsiz gerçekleşecek eğitime ekoturizm hakkında bilgi sahibi olmak isteyen herkesin katılabileceği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Eğitim kapsamında sürdürülebilir turizm, turizm-ekoloji ilişkisi, ekoturizmin tanımı, anlamı ve önemi, ekoturizm faaliyetlerinin içeriği, dünyada ve Türkiye'de ekoturizm, bölgede gerçekleştirilebilecek ekoturizm aktiviteleri, ekoturizmde devlet destekleri konuları işlenecek. Özellikle Seydikemer ile Fethiye'nin kırsal bölgelerindeki köylerin geçim kaynağı olan, tarım sektörünü de içine alan tarım turizmi (agro turizm), yayla turizmi, kamp karavan turizmi, dağ ve doğa yürüyüşü, su altı dalışı ve su sporları ağırlıklı olmak üzere, bölgede gerçekleştirilebilecek ekoturizm faaliyetlerine yönelik yol gösterici olması hedefleniyor. Yüz yüze maksimum 20 kapasiteli olan eğitim, online katılıma da açık olacak. Yüz yüze eğitime kayıt yaptırmak isteyenler, kısıtlı kontenjan nedeniyle FTSO Ar-Ge ve Proje Birimini arayarak veya mail yoluyla kayıt yaptırması gerekiyor."