Son Dakika Haberleri: Fuat Çapa'dan Eskişehirspor Taraftarına Teşekkür

Fuat Çapa'dan Eskişehirspor Taraftarına Teşekkür

1 saat önce

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'un teknik direktörü Fuat Çapa, siyah-kırmızılı takıma destek olan taraftarlara teşekkür etti.

Fuat Çapa'dan Eskişehirspor Taraftarına Teşekkür, System.String[]
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'un teknik direktörü Fuat Çapa, siyah-kırmızılı takıma destek olan taraftarlara teşekkür etti.

Çapa, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, geçen hafta oyuncularının evlerine gidecek parası olmadığı için moral bozukluğu yaşadıklarını belirtti.

Eskişehirspor'u sevenlerin yardımlarına koştuğunu ifade eden Çapa, şunları kaydetti:

"Eskişehirsporlular 'Hızır' gibi yetişti. Olan olmayan, kimi çocuklarının rızkından ayırıp, kimi kredi kartına borçlanıp, 'üç beş' derken yardıma koştu. Futbolcularımıza, altyapı hocalarımıza, çalışanlarımıza çam sakızı çoban armağanı bir şeyler verebildik. Bu gönül zenginliğini gösteren her Eskişehirsporlu kardeşime, bu dayanışmayı organize eden İcra Kurulu'ndan arkadaşlarıma teşekkür ederim. Şimdi gönlüm rahat, Belçika'ya, sevdiklerime, aileme uçuyorum. Herkese sevenleriyle beraber şimdiden mutlu yıllar dilerim."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 04:13 Kaynak: AA

Fuat Çapa, Eskişehirspor, Spor
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