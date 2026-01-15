Fuat Oktay, Yılın Kareleri Oylamasında

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Oktay, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Haber" kategorisinde Taurat Hossain'in "Kaos" fotoğrafını seçen Oktay, "Spor" kategorisinde Mustafa Yılmaz'ın "Suda depar", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Harun Özalp'in "Hareket zamanı", "Günlük Hayat" kategorisinde Mahmoud Abu Hamda'nın "Umut" fotoğraflarını tercih etti.

Oktay, "Gazze: Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın "İsrail'in açlığa mahkum ettiği Gazzeliler, yardım noktasında yoğunluk oluşturdu" fotoğrafını seçerken, "Portre" kategorisinde Şebnem Coşkun'un "Sarmanla sarılan" karesini oyladı.

Oktay, oylamanın ardından yaptığı değerlendirmede, AA'nın anlamının kendileri için çok farklı olduğunu söyledi.

AA'nın sadece Türkiye'nin mesajlarını ve tezlerini dünyaya duyurmadığını, aynı zamanda dünyada devam eden olayları tüm gerçekliğiyle gündeme taşıdığını belirten Oktay, "Anadolu Ajansı sadece Türkiye için değil, dünyadaki tüm insanlar için şans. Çünkü belirli çıkar odaklarının süzgecinden geçen haberleri değil, insanlığın süzgecinden geçen haberleri insanlığa sunmayla alakalı çok ciddi bir görev yerine getiriyor. Dolayısıyla Yılın Kareleri de çok anlam ifade ediyor." dedi.

Yılın Kareleri'nin öneminden bahseden Oktay, şöyle konuştu:

"Bunlara sadece 'fotoğraf makinesinin deklanşörüne basıp da oradaki çıkan bir görüntü' diye bakmamak gerekiyor. Her birinin arkasında bir hikaye, duygu, gerçeklik yatıyor. Dolayısıyla Anadolu Ajansı da bunu 2025 boyutunda bizim, bu vesileyle de dünyanın gündemine tekrar getirdiği için ben sizlere ve sizlerin şahsında tüm Anadolu Ajansı çalışanlarına ve Anadolu Ajansına bir kez daha yürekten teşekkür etmek istiyorum. İyi ki varsınız, sizleri seviyoruz, emeklerinize sağlık."

Oylama 15 Şubat saat 17.00'ye kadar sürecek

AA'nın 2012'den bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce altyazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat saat 17.00'ye kadar devam edecek.