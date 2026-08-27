Fuat Oktay'dan YPG/SDG'nin feshedilmesine yönelik açıklama: olumlu gelişme - Son Dakika
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Fuat Oktay'dan YPG/SDG'nin feshedilmesine yönelik açıklama: olumlu gelişme

Fuat Oktay\'dan YPG/SDG\'nin feshedilmesine yönelik açıklama: olumlu gelişme
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Türkiye, terör örgütü YPG/SDG'nin kendisini feshetme kararını olumlu bir adım olarak nitelendirdi. Kararın sahada eksiksiz uygulanmasının Suriye'nin toprak bütünlüğü ve devlet otoritesinin tesisi için hayati önem taşıdığını vurgulayan Ankara; "Terörsüz Türkiye" ve "Terörsüz Bölge" hedefleri doğrultusunda Suriye halkının yanında olmaya devam edeceğini duyurdu.

Türkiye, terör örgütü YPG/SDG'nin kendisini feshetme kararını memnuniyetle karşıladığını duyurdu. Yapılan resmi açıklamada, kararın sahada eksiksiz uygulanmasının Suriye'nin toprak bütünlüğü ve bölge istikrarı açısından kritik bir dönüm noktası olduğu vurgulandı.

Açıklamada, terör örgütünün feshedilmesinin Suriye’nin bölünmesine yönelik senaryoları boşa çıkaracağı, devlet otoritesinin yeniden tesis edilmesine ve ülkenin birlik ile beraberliğinin korunmasına doğrudan katkı sağlayacağı belirtildi.

"SURİYE HALKININ YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Türkiye'nin tarihsel süreçte olduğu gibi bundan sonra da Suriye halkını desteklemeyi sürdüreceği ifade edilen metinde, ülkenin yeniden ayağa kalkması için gerekli tüm katkıların verileceği kaydedildi.

TERÖRSÜZ BÖLGE VURGUSU

Açıklamanın son bölümünde ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde yürütülen "Terörsüz Türkiye" ve "Terörsüz Bölge" vizyonuna dikkat çekilerek, bu hedeflere ulaşılması adına yürütülen çalışmaların aynı kararlılık ve azimle devam edeceği altı çizildi.

FUAT OKTAY'IN İFADELERİ

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, terör örgütü YPG/SDG'nin fesih kararına ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Terör örgütü YPG/SDG'nin kendisini feshetme kararını olumlu bir gelişme olarak değerlendiriyoruz.

Bu kararın sahada eksiksiz şekilde hayata geçirilmesi; Suriye’nin bölünmesine yönelik senaryoların boşa çıkarılması, devlet otoritesinin yeniden tesis edilmesi, birlik ve beraberliğinin korunması açısından büyük önem taşımaktadır.

Türkiye, en zor dönemlerde olduğu gibi bugün de Suriye halkının yanında olmaya ve Suriye’nin yeniden ayağa kalkmasını desteklemeye devam edecektir.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yürütülen 'Terörsüz Türkiye' ve 'Terörsüz Bölge' hedeflerine ulaşmak için çalışmalarımızı aynı kararlılıkla sürdüreceğiz."

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Son Dakika Gündem Fuat Oktay'dan YPG/SDG'nin feshedilmesine yönelik açıklama: olumlu gelişme - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fuat Oktay'dan YPG/SDG'nin feshedilmesine yönelik açıklama: olumlu gelişme - Son Dakika
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