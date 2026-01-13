Fuhuş Çetesi Çökertildi: 12 Gözaltı

İSTANBUL ve Kocaeli'de yapılan operasyonlarda, internette escort siteleri üzerinden buldukları müşterilere Türk ve Yabancı uyruklu kadınları göndererek organize fuhuş yaptırdıkları tespit edilen şebeke üyesi 12 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerle fuhuş yaptırılan 7 kadının da ifadeleri alındı. Şebeke üyesi 11 kişi tutuklanırken, 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından internette kurdukları escort siteleri üzerinden kadın pazarlayan şebeke takibe alındı. Ahlak Büro Amirliği ekipleri yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından, şüphelilerin kimliklerini tespit edip, izledikleri yöntemi ortaya çıkardı. Şüphelilerin internet üzerinden anlaştıkları müşterilerin bulunduğu otel ya da evlere Türk ve Yabancı uyruklu kadınları gönderdikleri belirlendi.

18 ADRESE BASKIN YAPILDI

Ahlak Büro Amirliği ekipleri Kartal, Pendik, Zeytinburnu, Kağıthane, Gaziosmanpaşa, Sultangazi, Küçükçekmece, Maltepe, Sancaktepe ve Bağcılar ile Kocaeli Darıca'da toplam 18 adrese baskın yaptı. Operasyonda 12 şüpheli gözaltına alınırken, fuhuş yaptırılan 5'i Türk 2'si yabancı uyruklu kadın ifadeleri alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü. Evlerde yapılan aramalarda ise, 14 cep telefonu ve 1 bilgisayar ele geçirildi.

12 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Gayrettepe'deki Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan 12 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 11'i tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İfadeleri alınan yabancı uyruklu 2 kadın ise sınırdışı edilmek üzere İl Göç İdaresine teslim edildi.