Fuhuş Operasyonunda 10 Tutuklama
Fuhuş Operasyonunda 10 Tutuklama

Fuhuş Operasyonunda 10 Tutuklama
16.01.2026 20:35
Sakarya ve İstanbul'da düzenlenen fuhuş operasyonunda 10 şüpheli tutuklandı.

Serhat YILMAZ/ADAPAZARI(Sakarya), SAKARYA merkezli iki ilde düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheli, tutuklandı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından fuhuş yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik soruşturma başlatıldı. Sakarya ve İstanbul'da 9 ayrı adrese yapılan eş zamanlı operasyonda aralarında yabancı uyruklu kadınlar ile kadınlara fuhuş yaptırdığı tespit edilen 10 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 1 ruhsatsız tabanca, suçtan elde edildiği değerlendirilen bir miktar Türk Lirası ve döviz, çok sayıda dijital materyal ve cep telefonu ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.K. (19), M.A. (20), G.Ç. (31), M.T. (26), M.Ş. (30), O.B. (30), Ç.Ö. (36), S.S. (23), E.Ç. (42) ve S.K. (38), çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, İstanbul, Sakarya, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fuhuş Operasyonunda 10 Tutuklama - Son Dakika

18:53
SON DAKİKA: Fuhuş Operasyonunda 10 Tutuklama
