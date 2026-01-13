Fuhuş Operasyonunda 12 Şüpheli Yakalandı

İstanbul ve Kocaeli'nde gerçekleştirilen fuhuş operasyonunda 12 şüpheli yakalanırken, zorla fuhuş yaptırıldığı değerlendirilen 7 mağdur kadın kurtarıldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ile Teknik Takip ve İzleme Büro Amirliği ekipleri tarafından yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takip sonucunda suça karıştıkları tespit edilen şüphelilerin yakalanması, mağdur kadınların kurtarılması ve suç delillerinin ele geçirilmesi amacıyla İstanbul'un Kartal, Pendik, Zeytinburnu, Kağıthane, Gaziosmanpaşa, Sultangazi, Küçükçekmece, Maltepe, Sancaktepe ve Bağcılar ilçeleriyle Kocaeli'nin Darıca ilçesinde toplam 18 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda suça karıştığı belirlenen 12 şüpheli yakalanırken, 5'i Türk, 2'si yabancı uyruklu olmak üzere toplam 7 mağdur kadın kurtarıldı. Adreslerde yapılan aramalarda 14 cep telefonu, 14 sim kart, 1 dizüstü bilgisayar ve 14 bin lira ele geçirildi.

Yakalanan 12 şüpheliden 11'i tutuklandı

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 11'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kurtarılan yabancı uyruklu 2 mağdur kadın ise deport işlemleri için İl Göç İdaresi'ne teslim edildi. - İSTANBUL