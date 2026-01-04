Gaziantep'te fuhşa teşvik etmek, yaptırmak veya aracılık etmek suçundan kesinleşmiş 10 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs, jandarma ekiplerince yakalandı.
Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Çalışmalar neticesinde, Şahinbey ilçesinde fuhşa teşvik etmek, yaptırmak veya aracılık etmek suçundan hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.M. isimli şahıs, saklandığı adreste yakalandı.
Şüpheli şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP
Son Dakika › 3-sayfa › Fuhuş Suçlusuna 10 Yıl Hapis - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.