Fulham yeniden Premier Lig'de!

Galatasaray 'da sezonu kiralık geçiren ve Sarı-kırmızılıların yeniden kiralamak istediği Jean-Michael Seri'nin bonservisi Fulham'da bulunuyor.

Bu sonucun ardından Fulham, Leeds United ve West Bromwich Albion 'un ardından Premier Lig'e yükselen son takım olurken Brentford art arda 9. Play-off'tan çıkamamış oldu.

Haber Yayın Tarihi: 05.08.2020 01:11

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