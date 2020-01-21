Furkan Korkmaz'dan kritik üçlüğü, Philadelphia 76ers'ı güldürdü! - Son Dakika
Son Dakika Spor Furkan Korkmaz'dan kritik üçlüğü, Philadelphia 76ers'ı güldürdü! - Son Dakika Spor

Furkan Korkmaz'dan kritik üçlüğü, Philadelphia 76ers'ı güldürdü!

1 saat önce

NBA'de Brooklyn Nets, Philadelphia 76ers'ı ağırladı.

Furkan Korkmaz'dan kritik üçlüğü, Philadelphia 76ers'ı güldürdü!, System.String[]

NBA'de Brooklyn Nets, Philadelphia 76ers'ı ağırladı. Karşılaşmayı Furkan Korkmaz'ın formasını giydiği Philadelphia 76ers 117-111'lik skorla kazandı.


Milli basketbolcumuz, maçın bitimine 23 saniye kala attığı kritik üçlükle galibiyetin mimarlarından oldu.


Furkan Korkmaz mücadeleyi 10 sayı, 2 ribaund, 3 asistle tamamladı.


????Philadelphia 76ers, Furkan Korkmaz'ın son bölümüne damgasını vurduğu maçta Brooklyn Nets'i, 117-111 mağlup etti.


Furkan Korkmaz: 10 sayı, 2 ribaund, 3 asisthttps://t.co/VVqMXGvOTu


Spor Arena (@sporarena) January 20, 2020

Furkan Korkmaz, Brooklyn Nets, Philadelphia, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 02:11 
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