Furkan Korkmaz'dan kritik üçlüğü, Philadelphia 76ers'ı güldürdü!

NBA'de Brooklyn Nets, Philadelphia 76ers'ı ağırladı. Karşılaşmayı Furkan Korkmaz'ın formasını giydiği Philadelphia 76ers 117-111'lik skorla kazandı.
Milli basketbolcumuz, maçın bitimine 23 saniye kala attığı kritik üçlükle galibiyetin mimarlarından oldu.
Furkan Korkmaz mücadeleyi 10 sayı, 2 ribaund, 3 asistle tamamladı.
????Philadelphia 76ers, Furkan Korkmaz'ın son bölümüne damgasını vurduğu maçta Brooklyn Nets'i, 117-111 mağlup etti.
Furkan Korkmaz: 10 sayı, 2 ribaund, 3 asisthttps://t.co/VVqMXGvOTu
— Spor Arena (@sporarena) January 20, 2020