Futbol: 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri

Stat: Ulusal Stadyum
Hakemler: Ivan Kruzliak, Tomas Somolani, Branislav Hancko (Slovakya)
Andorra: Gomes, Cristian Martinez, Vales, Rebes, Ildefons Lima, Clemente, Alaez, San Nicolas, Alex Martinez, Cervos, Llovera
Türkiye: Uğurcan Çakır, Nazım Sangare, Merih Demiral, Ozan Kabak, Ömer Bayram, Kaan Ayhan, Ozan Tufan, Hakan Çalhanoğlu, Yusuf Yazıcı, Ahmed Kutucu, Enes Ünal
Goller: Dk. 17, Dk. 21 (Penaltıdan) Enes Ünal (Türkiye)
Sarı kart: Dk. 43 Ildefons Lima (Andorra)
ANDORRA LA 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'nun son maçında deplasmanda Andorra ile karşılaşan A Milli Takım, ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.
9. dakikada ceza sahasının sağ köşesine yakın bir noktadan Clemente'nin kullandığı serbest vuruşta, defans topu uzaklaştırdı.
13. dakikada Ozan Tufan'ın ara pasında rakip ceza sahasında topla buluşan Enes Ünal, çok müsait durumda olmasına rağmen vuruşunda topu auta gönderdi.
17. dakikada sol kanattan gelişen atakta Ömer Bayram'ın ortasında kaleci Josep Gomes'in ellerinden seken topu Enes Ünal ağlara gönderdi ve Türkiye maçta 1-0 öne geçti.
20. dakikada Hakan Çalhanoğlu'nun ara pasında ceza sahasında topla bulaşan Enes Ünal, kaleci Gomes'in faulü ile yerde kaldı. Maçın Slovak hakemi Ivan Kruzliak penaltı noktasını gösterdi. 21. dakikada kullanılan penaltı atışında Enes Ünal kendisinin ve A Milli Takım'ın ikinci golünü attı.
34. dakikada ceza sahasının dışından kaleyi karşıdan gören bir noktada Cristian Martinez'in kullandığı serbest vuruşta top üst direğin üzerinden auta gitti.
Karşılaşmanın ilk yarısını Türkiye 2-0 önde tamamladı.