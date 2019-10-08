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Futbol: 2021 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri

1 saat önce

Stat: KocaeliHakemler: Silvia Domingos, Vanessa Alexandra Dias, Catia Tavares (Portekiz)Türkiye: Selda Akgöz, Medine Erkan, Fatma Kara, Ecem Cümert, Melike Pekel, Selen Altunkulak, Ebru Topçu, İpek Kaya, Fatma Işık, Kader Hançar (Dk. 46 Selin Dişli), Gizem Gönültaş (Dk. 31 Ebru Uzungüney- Dk.

Futbol: 2021 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri, System.String[]

Stat: Kocaeli

Hakemler: Silvia Domingos, Vanessa Alexandra Dias, Catia Tavares (Portekiz)

Türkiye: Selda Akgöz, Medine Erkan, Fatma Kara, Ecem Cümert, Melike Pekel, Selen Altunkulak, Ebru Topçu, İpek Kaya, Fatma Işık, Kader Hançar (Dk. 46 Selin Dişli), Gizem Gönültaş (Dk. 31 Ebru Uzungüney- Dk. 71 Derya Arhan)

Slovenya: Mersnik, Golob, Agrez (Dk. 46 Prsa), Rozmaric, Korosec, Zver, Conc (Dk. 82 Babnik), Prasnikar, Kolbl, Erzen, Begic (Dk. 68 Makovec)

Goller: Dk. 12, 38 ve 40 Prasnikar, Dk. 24 Rozmaric, Dk. 27 Zver (Penaltıdan), Dk. 49 Kolbl (Slovenya), Dk. 89 Fatma Kara (Türkiye)

Sarı kartlar: Dk. 32 Golob (Slovenya), Dk. 57 Ebru Uzungüney (Türkiye)

A Milli Kadın Futbol Takımı, 2021 Avrupa Şampiyonası Elemeleri A Grubu dördüncü hafta maçında konuk ettiği Slovenya'ya 6-1 mağlup oldu.

12. dakikada Slovenya karşılaşmanın ilk golünü attı. Prasnikar'ın ara pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Conc'un vuruşunda top kaleci Selda'dan geri döndü. Conc, dönen topu boşta kalan Prasnikar'ın önüne yuvarladı. Bu futbolcunun şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.

24. dakikada konuk ekip maçtaki ikinci golünü buldu. Soldan atılan topu ceza alanında önünde bulan Rozmaric'in şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-2.

27. dakikada rakip Slovenya penaltı kazandı. Sol kanattan ceza sahası içerisine gönderilen topa İpek'in elle müdahalesi üzerine hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Zver, penaltı atışını gole çevirdi: 0-3.

38. dakikada Slovenya farkı 4'e çıkardı. Pas hatasında topu kapan Zver'in ceza sahası çizgisinden yaptığı ortaya yükselen Prasnikar, kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi: 0-4.

40. dakikada Prasnikar kendisinin maçtaki üçüncü, takımının da 5. golünü kaydetti. Zver'in ceza sahası sol çizgiden ortasında, Prasnikar kafa vuruşuyla golü attı: 0-5.

Karşılaşmanın ilk yarısı Slovenya'nın 5-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

49. dakikada Zver'in ara pasında savunmanın arkasında topla buluşan Kolbl'un ceza sahasına girdikten sonra yerden vuruşunda top filelere gitti: 0-6.

89. dakikada ay-yıldızlı ekip golü buldu. Ceza sahası önündeki serbest vuruşu kullanan Fatma Kara, topu sol üst köşeden ağlarla buluşturdu: 1-6.

Slovenya karşılaşmadan 6-1 galip ayrıldı.

Fatma Kara, Portekiz, Türkiye, Spor

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 06:36 Kaynak: AA
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