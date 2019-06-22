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Futbol: FIFA Kadınlar Dünya Kupası

1 saat önce

FIFA Kadınlar Dünya Kupası son 16 turu eşleşmelerinin ilk maçında Almanya, Nijerya'yı 3-0 yenerek çeyrek finale çıkan ilk takım oldu.

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FIFA Kadınlar Dünya Kupası son 16 turu eşleşmelerinin ilk maçında Almanya, Nijerya'yı 3-0 yenerek çeyrek finale çıkan ilk takım oldu.
Fransa'nın ev sahipliğinde bu yıl 8'incisi düzenlenen ve 7 Temmuz'da sona erecek turnuvanın son 16 turu eşleşmelerinin ilk maçında Almanya ile Nijerya karşılaştı.
B Grubu'ndan lider olarak çıkan Almanya, A Grubu'nu 3. bitirip en iyi grup üçüncüleri kontenjanı ile son 16 turuna çıkan Nijerya'yı 3-0 mağlup ederek çeyrek finale adını yazdırdı.
Almanya'da "dalya" heyecanı yaşayan golcü oyuncu Alexandra Popp, milli formayla çıktığı 100. maçta 1 de gol attı.
Son 16 turunda oynanacak diğer karşılaşmalar şöyle :
Norveç-Avustralya
İngiltere-Kamerun
Fransa-Brezilya
İspanya-ABD
İsveç-Kanada
İtalya-Çin
Hollanda-Japonya
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 08:30 Kaynak: AA
Fransa, Nijerya, Almanya, Spor
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