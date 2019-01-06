Futbol: Hazırlık Maçı

Devre arası kampını Antalya
'da sürdüren Spor Toto Süper Lig takımlarından Atiker Konyaspor
, hazırlık karşılaşmasında Spor Toto 1. Lig temsilcisi Hatayspor
'u 3-1 yendi.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Cornelia Diamond Hotel Sahası'ndaki karşılaşmada Atiker Konyaspor, 43. dakikada Volkan Fındıklı
'nın golüyle öne geçti. Hataysporlu futbolcu Gökhan Karadeniz
'in 44. dakikada fileleri havalandırmasıyla ilk yarı 1-1 sona erdi.
Atiker Konyaspor, 47. dakikada takım kaptanı Ömer Ali Şahiner
, 74. dakikada Adis Jahovic'in golleriyle karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.