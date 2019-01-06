Son Dakika Haberleri: Futbol: Hazırlık Maçı

Futbol: Hazırlık Maçı

48 dakika önce

Devre arası kampını Antalya'da sürdüren Spor Toto Süper Lig takımlarından Atiker Konyaspor, hazırlık karşılaşmasında Spor Toto 1. Lig temsilcisi Hatayspor'u 3-1 yendi.

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Devre arası kampını Antalya'da sürdüren Spor Toto Süper Lig takımlarından Atiker Konyaspor, hazırlık karşılaşmasında Spor Toto 1. Lig temsilcisi Hatayspor'u 3-1 yendi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Cornelia Diamond Hotel Sahası'ndaki karşılaşmada Atiker Konyaspor, 43. dakikada Volkan Fındıklı'nın golüyle öne geçti. Hataysporlu futbolcu Gökhan Karadeniz'in 44. dakikada fileleri havalandırmasıyla ilk yarı 1-1 sona erdi.

Atiker Konyaspor, 47. dakikada takım kaptanı Ömer Ali Şahiner, 74. dakikada Adis Jahovic'in golleriyle karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 08:38 Kaynak: AA

Antalya, Hatayspor, Atiker Konyaspor, Spor
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