Futbol: Hazırlık Maçı
8 dakika önce
18 Yaş Altı Milli Takımı, özel maçta İrlanda Cumhuriyeti'ni 4-0 mağlup etti.
18 Yaş Altı Milli Takımı, özel maçta İrlanda Cumhuriyeti
'ni 4-0 mağlup etti. TFF Hasan Doğan
Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde oynanan karşılaşmada milli takım, 24. dakikada Oğuzhan Akgün, 32. dakikada Burak Yasin Yeşilay
ve 37. dakikada Rıdvan Yılmaz
'ın golleriyle ilk yarıyı 3-0 önde tamamladı.
Mücadelenin 52. dakikasında Ege
Özkayımoğlu ile bir gol daha bulan milliler, karşılaşmayı 4-0 kazandı.
Milliler, 23 Mart
Cumartesi günü İrlanda Cumhuriyeti ile bir özel maç daha yapacak.
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Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 03:46 Kaynak: AA
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