Futbol: Misli.com 2. Lig

Misli.com 2. Lig Beyaz ve Kırmızı Grup'ta toplam 4 erteleme maçı oynandı.
Beyaz Grup 10. hafta maçında Çorum FK, Amed Sportif Faaliyetler ile 2-2 berabere kalırken, Ankara Demirspor ile İnegölspor arasındaki 11. hafta mücadelesi 0-0 sona erdi.
Beyaz Grup'ta 14. haftadan ertelenen karşılaşmada ise Kocaelispor ile Hekimoğlu Trabzon 1-1 berabere kaldı.
Kırmızı Grup'taki 14. hafta karşılaşmasında ise Sakaryaspor, deplasmanda Bayburt Özel İdare'yi 4-2 yendi.
Kaynak: AA
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