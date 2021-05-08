Futbol: Misli.com 2. Lig'de görünüm

Misli.com 2. Lig'de 38. ve son hafta maçları yapıldı.

Manisa'nın şampiyon olduğu Beyaz Grup'ta Hacettepe, Sancaktepe ve Gümüşhanespor küme düştü.

Eyüpspor'un sezonu şampiyon tamamladığı Kırmızı Grup'ta ise Kardemir Karabükspor, Mamak ve Tetiş Yapı Elazığspor lige veda etti.

Beyaz Grup'ta Hekimoğlu Trabzon, Kocaelispor, Ankara Demirspor ve Anagold24 Erzincanspor, Kırmızı Grup'ta da Sakaryaspor, Kırşehir Belediyespor, Kırklarelispor ve Silahtaroğlu Vanspor TFF 1. Lig'e yükselmek için play-off oynayacak.

Misli.com 2. Lig gruplarında 38. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

Beyaz Grup