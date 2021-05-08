Futbol: Misli.com 2. Lig'de görünüm

Misli.com 2. Lig'de 38. ve son hafta maçları yapıldı.
Manisa'nın şampiyon olduğu Beyaz Grup'ta Hacettepe, Sancaktepe ve Gümüşhanespor küme düştü.
Eyüpspor'un sezonu şampiyon tamamladığı Kırmızı Grup'ta ise Kardemir Karabükspor, Mamak ve Tetiş Yapı Elazığspor lige veda etti.
Beyaz Grup'ta Hekimoğlu Trabzon, Kocaelispor, Ankara Demirspor ve Anagold24 Erzincanspor, Kırmızı Grup'ta da Sakaryaspor, Kırşehir Belediyespor, Kırklarelispor ve Silahtaroğlu Vanspor TFF 1. Lig'e yükselmek için play-off oynayacak.
Misli.com 2. Lig gruplarında 38. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
Beyaz Grup
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.MANİSA
|36
|24
|12
|0
|84
|22
|62
|84
|2.HEKİMOĞLU TRABZON
|36
|20
|11
|5
|80
|37
|43
|71
|3.KOCAELİSPOR
|36
|20
|8
|8
|59
|32
|27
|68
|4.ANKARA DEMİRSPOR
|36
|18
|11
|7
|56
|36
|20
|65
|5.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR
|36
|17
|11
|8
|51
|31
|20
|62
|6.SARIYER
|36
|16
|13
|7
|51
|33
|18
|61
|7.AFJET AFYONSPOR
|36
|15
|12
|9
|52
|45
|7
|57
|8.AMED SPORTİF FAALİYETLER
|36
|17
|6
|13
|52
|46
|6
|57
|9.UŞAKSPOR
|36
|15
|10
|11
|56
|47
|9
|55
|10.ÇORUM
|36
|15
|9
|12
|61
|37
|24
|54
|11.KAHRAMANMARAŞSPOR
|36
|9
|10
|17
|44
|63
|-19
|37
|12.ZONGULDAK KÖMÜRSPOR
|36
|8
|12
|16
|32
|48
|-16
|36
|13.NİĞDE ANADOLU
|36
|8
|12
|16
|38
|53
|-15
|36
|14.İNEGÖLSPOR
|36
|7
|14
|15
|40
|52
|-12
|35
|15.ŞANLIURFASPOR
|36
|9
|10
|17
|41
|70
|-29
|34
|16.ERGENE VELİMEŞESPOR
|36
|6
|13
|17
|43
|71
|-28
|31
|17.GÜMÜŞHANESPOR
|36
|9
|6
|21
|36
|79
|-43
|30
|18.SANCAKTEPE
|36
|7
|5
|24
|34
|78
|-44
|26
|19.HACETTEPE
|36
|6
|7
|23
|26
|56
|-30
|25
Kırmızı Grup
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.EYÜPSPOR
|38
|28
|8
|2
|82
|25
|57
|92
|2.SAKARYASPOR
|38
|21
|12
|5
|74
|35
|39
|75
|3.KIRŞEHİR BELEDİYESPOR
|38
|21
|9
|8
|57
|32
|25
|72
|4.KIRKLARELİSPOR
|38
|19
|13
|6
|60
|32
|28
|70
|5.SİLAHTAROĞLU VANSPOR
|38
|21
|6
|11
|59
|35
|24
|69
|6.BODRUMSPOR
|38
|18
|9
|11
|80
|48
|32
|63
|7.ETİMESGUT BELEDİYESPOR
|38
|18
|7
|13
|63
|36
|27
|61
|8.KARACABEY BELEDİYESPOR
|38
|15
|11
|12
|52
|41
|11
|56
|9.TURGUTLUSPOR
|38
|16
|6
|16
|44
|56
|-12
|54
|10.SERİK BELEDİYESPOR
|38
|13
|14
|11
|51
|48
|3
|53
|11.PENDİKSPOR
|38
|15
|7
|16
|66
|53
|13
|52
|12.PAZARSPOR
|38
|15
|5
|18
|60
|64
|-4
|50
|13.TARSUS İDMAN YURDU
|38
|13
|10
|15
|56
|55
|1
|49
|14.BAYBURT ÖZEL İDARE SPOR
|38
|14
|6
|18
|52
|61
|-9
|48
|15.SİVAS BELEDİYESPOR
|38
|11
|13
|14
|63
|58
|5
|46
|16.KARATAY TERMAL 1922 KONYASPOR
|38
|11
|9
|18
|47
|49
|-2
|42
|17.GMG KASTAMONUSPOR
|38
|8
|12
|18
|31
|58
|-27
|36
|18.TETİŞ YAPI ELAZIĞSPOR
|38
|10
|6
|22
|61
|90
|-29
|33
|19.MAMAK
|38
|6
|6
|26
|32
|121
|-89
|24
|20.KARDEMİR KARABÜKSPOR
|38
|1
|3
|34
|16
|109
|-93
|3
Kaynak: AA
Son Dakika › Spor › Futbol: Misli.com 2. Lig'de görünüm - Son Dakika Spor