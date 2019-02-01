Son Dakika Haberleri: Futbol: Spor Toto 1. Lig

Futbol: Spor Toto 1. Lig

18 dakika önce

Stat: OsmanlıHakemler: Hakan Ceylan, İlker Takpak, Hasan Hüseyin TetikOsmanlıspor: Karcemarskas, Caner Arıcı (Dk. 76 Beykan Şimşek), Numan Çürüksu, Ndiaye, Muhammed Bayır, Ayuk, Hasan Kılıç, Lumanza, Burhan Eşer (Dk. 68 Todorovic), Sinan Kurt, Magaye (Dk.

Futbol: Spor Toto 1. Lig, System.String[]
Stat: Osmanlı

Hakemler: Hakan Ceylan, İlker Takpak, Hasan Hüseyin Tetik

Osmanlıspor: Karcemarskas, Caner Arıcı (Dk. 76 Beykan Şimşek), Numan Çürüksu, Ndiaye, Muhammed Bayır, Ayuk, Hasan Kılıç, Lumanza, Burhan Eşer (Dk. 68 Todorovic), Sinan Kurt, Magaye (Dk. 64 Mertan Caner Öztürk)

Balıkesirspor Baltok: Atilla Özmen, Cüneyt Köz, Nizamettin Çalışkan, Mehmet Boztepe (Dk. 81 Rahmi Anıl Başaran), Kethevoama (Dk. 53 Muhammed Ali Doğan), Sedat Şahintürk, Okan Alkan, Beleck, Glumac, Doğa İşeri, Cumali Bişi

Gol: Dk. 39 Sinan Kurt (Osmanlıspor)

Sarı kartlar: Dk. 56 Muhammed Ali Doğan, Dk. 65 Cumali Bişi, Dk. 90+1 Glumac (Balıkesirspor Baltok), Dk. 70 Karcemarskas, Dk. 78 Mertan Caner Öztürk, Dk. 90+5 Sinan Kurt (Osmanlıspor)

Spor Toto 1. Lig'in 20. hafta açılış maçında Osmanlıspor, sahasında Balıkesirspor Baltok'u 1-0 mağlup etti.

Başkent ekibi bu sonuçla ligde üst üste 7. galibiyetini aldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 09:07 Kaynak: AA

Hasan Huseyin, İlker Takpak, Hakan Ceylan, Beykan Şimşek, Spor
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