Son Dakika Haberleri: Futbol: Spor Toto 1. Lig

Futbol: Spor Toto 1. Lig

45 dakika önce

Stat: EryamanHakemler: Serkan Çınar, İbrahim Çağlar Uyarcan, Mehmet Salih MazlumGençlerbirliği: Hakan Arıkan, Erdem Özgenç (Dk. 75 Berat Ayberk Özdemir), Barış Başdaş, Luccas Claro, Alper Uludağ, Bekir Yılmaz, Bady (Dk. 34 Matei), Nadir Çiftçi, Sessegnon (Dk.

Futbol: Spor Toto 1. Lig, System.String[]
Stat: Eryaman

Hakemler: Serkan Çınar, İbrahim Çağlar Uyarcan, Mehmet Salih Mazlum

Gençlerbirliği: Hakan Arıkan, Erdem Özgenç (Dk. 75 Berat Ayberk Özdemir), Barış Başdaş, Luccas Claro, Alper Uludağ, Bekir Yılmaz, Bady (Dk. 34 Matei), Nadir Çiftçi, Sessegnon (Dk. 87 Ahmet İlhan Özek), Jailton, Stancu

Osmanlıspor: Karcemarskas, Caner Arıcı (Dk. 87 Ndiaye), Numan Çürüksu, Anıl Karaer, Muhammed Bayır, Hasan Kılıç (Dk. 71 Galip Güzel), Lumanza, Ayuk, Sinan Kurt, Burhan Eşer (Dk. 80 Beykan Şimşek), Mertan Caner Öztürk

Goller: Dk. 7 Burhan Eşer, Dk. 11 Sinan Kurt (Osmanlıspor)

Sarı kartlar: Dk. 9 Jailton, Dk. 28 Nadir Çiftçi, Dk. 29 Emrullah Şalk (Yedek kulübesinde), Dk. 45+2 Alper Uludağ, Dk. 88 Berat Ayberk Özdemir (Gençlerbirliği), Dk. 64 Karcemarskas, Dk. 81 Muhammed Bayır, Dk. 83 Mertan Caner Öztürk, Dk. 88 Sinan Kurt, Dk. 90 Ayuk (Osmanlıspor)

Spor Toto 1. Lig'in 21. haftasında Osmanlıspor, Gençlerbirliği'ni 2-0 mağlup etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 07:00 Kaynak: AA

İbrahim Çağlar, Serkan Çınar, Nadir Çiftçi, Uludağ, Spor
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