Futbol: Spor Toto 1. Lig

Stat: Balıkesir
Atatürk
Hakemler: Burak Şeker
, Murat Temel, Bersan Duran Balıkesirspor
Baltok: Vukovic, Cüneyt Köz
, Nizamettin Çalışkan
(Dk. 87 Furkan Çil), Mehmet Boztepe
, Kethevoama, Sedat Şahintürk, Okan Alkan
, Beleck (90+2 Rahmi Anıl Başaran), Glumac, Doğa İşeri, Cumali Bişi
(Dk. 49 Muhammed Ali Doğan
)
Tetiş Yapı Elazığspor
: Ahmet Sabri Fener
, Idrissa Diarra, Kadir Bekmezci
(Dk. 83 Bekamenga), Guidileye, Mustafa Eskihellaç, Gökhan Akkan, Lamine Diarra
, Tufan Kelleci, Traore (Dk. 61 Georgiadis - Dk. 75 Serdar Özbayraktar), Ahmet Burak Solakel
, Kadir Taşoğlu
Goller: Dk. 21 ve Dk. 76 Kethevoama, Dk. 90+1 Mehmet Boztepe (Balıkesirspor Baltok), Dk. 56 Mustafa Eskihellaç (Tetiş Yapı Elazığspor)
Sarı kartlar: Dk. 54 Nizamettin Çalışkan, Dk. 74 Muhammed Ali
Doğan (Balıkesirspor Baltok)
Spor Toto 1. Lig'in 21. haftasında Balıkesirspor Baltok, sahasında Tetiş Yapı Elazığspor'u 3-1 mağlup etti.