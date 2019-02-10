Son Dakika Haberleri: Futbol: Spor Toto 1. Lig

Futbol: Spor Toto 1. Lig

1 saat önce

Stat: Balıkesir AtatürkHakemler: Burak Şeker, Murat Temel, Bersan Duran Balıkesirspor Baltok: Vukovic, Cüneyt Köz, Nizamettin Çalışkan (Dk. 87 Furkan Çil), Mehmet Boztepe, Kethevoama, Sedat Şahintürk, Okan Alkan, Beleck (90+2 Rahmi Anıl Başaran), Glumac, Doğa İşeri, Cumali Bişi (Dk.

Futbol: Spor Toto 1. Lig, System.String[]
Stat: Balıkesir Atatürk

Hakemler: Burak Şeker, Murat Temel, Bersan Duran


Balıkesirspor Baltok: Vukovic, Cüneyt Köz, Nizamettin Çalışkan (Dk. 87 Furkan Çil), Mehmet Boztepe, Kethevoama, Sedat Şahintürk, Okan Alkan, Beleck (90+2 Rahmi Anıl Başaran), Glumac, Doğa İşeri, Cumali Bişi (Dk. 49 Muhammed Ali Doğan)

Tetiş Yapı Elazığspor: Ahmet Sabri Fener, Idrissa Diarra, Kadir Bekmezci (Dk. 83 Bekamenga), Guidileye, Mustafa Eskihellaç, Gökhan Akkan, Lamine Diarra, Tufan Kelleci, Traore (Dk. 61 Georgiadis - Dk. 75 Serdar Özbayraktar), Ahmet Burak Solakel, Kadir Taşoğlu


Goller: Dk. 21 ve Dk. 76 Kethevoama, Dk. 90+1 Mehmet Boztepe (Balıkesirspor Baltok), Dk. 56 Mustafa Eskihellaç (Tetiş Yapı Elazığspor)

Sarı kartlar: Dk. 54 Nizamettin Çalışkan, Dk. 74 Muhammed Ali Doğan (Balıkesirspor Baltok)


Spor Toto 1. Lig'in 21. haftasında Balıkesirspor Baltok, sahasında Tetiş Yapı Elazığspor'u 3-1 mağlup etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 04:07 Kaynak: AA

Balıkesir, Boztepe, Nizamettin Çalışkan, Balıkesirspor, Spor
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