Futbol: Spor Toto 1. Lig
14 dakika önce
Stat: Denizli AtatürkHakemler: Süleyman Abay, Seyfettin Ünal, Hasan Hüseyin TetikDenizlispor: Stackhowiak, Alperen Babacan, Deniz Vural (Dk. 76 Burak Altıparmak), Aissati, Mehmet Akyüz, Recep Niyaz, Burak Çalık (Dk. 90 Seddar Karaman), Furkan Şeker, Kerem Can Akyüz (Dk.
Stat: Denizli
Atatürk
Hakemler: Süleyman Abay
, Seyfettin Ünal
, Hasan Hüseyin
Tetik Denizlispor
: Stackhowiak, Alperen Babacan, Deniz Vural
(Dk. 76 Burak Altıparmak
), Aissati, Mehmet Akyüz
, Recep Niyaz
, Burak Çalık
(Dk. 90 Seddar Karaman
), Furkan Şeker
, Kerem Can
Akyüz (Dk. 79 Gökhan Süzen
), Abdülkerim Bardakcı
, Mbamba Altınordu
: Erce Kardeşler, Yusuf Acer
, Hasan Hatipoğlu
, Mehmet Murat
Uçar (Dk. 79 Hüseyin Atakan Üner), Muhammed Mert, Sefa Yılmaz
, Kerim Alıcı
, Okan Derici (Dk. 46 David Deniz Kılınç
), Berkay Samancı
(Dk. 79 Alican Özfesli
), Anıl Koç, Sinan Osmanoğlu
Gol: Dk. 65 Burak Çalık (Denizlispor)
Sarı kartlar: Dk. 29 Mbamba, Dk. 56 Kerem Can Akyüz, Dk. 58 Deniz Vural, Dk. 90+3 Furkan Şeker, Dk. 90+5 Stackhowiak (Denizlispor), Dk. 32 Sefa Yılmaz, Dk. 71 Kerim Alıcı (Altınordu)
Spor Toto 1. Lig'in 21. haftasında lider Denizlispor, ağırladığı 14 maçlık yenilmezlik serisi bulunan Altınordu'yu 1-0 mağlup etti.
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Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 09:23 Kaynak: AA
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