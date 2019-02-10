Son Dakika Haberleri: Futbol: Spor Toto 1. Lig

Futbol: Spor Toto 1. Lig

14 dakika önce

Stat: Denizli AtatürkHakemler: Süleyman Abay, Seyfettin Ünal, Hasan Hüseyin TetikDenizlispor: Stackhowiak, Alperen Babacan, Deniz Vural (Dk. 76 Burak Altıparmak), Aissati, Mehmet Akyüz, Recep Niyaz, Burak Çalık (Dk. 90 Seddar Karaman), Furkan Şeker, Kerem Can Akyüz (Dk.

Futbol: Spor Toto 1. Lig, System.String[]
Stat: Denizli Atatürk

Hakemler: Süleyman Abay, Seyfettin Ünal, Hasan Hüseyin Tetik

Denizlispor: Stackhowiak, Alperen Babacan, Deniz Vural (Dk. 76 Burak Altıparmak), Aissati, Mehmet Akyüz, Recep Niyaz, Burak Çalık (Dk. 90 Seddar Karaman), Furkan Şeker, Kerem Can Akyüz (Dk. 79 Gökhan Süzen), Abdülkerim Bardakcı, Mbamba

Altınordu: Erce Kardeşler, Yusuf Acer, Hasan Hatipoğlu, Mehmet Murat Uçar (Dk. 79 Hüseyin Atakan Üner), Muhammed Mert, Sefa Yılmaz, Kerim Alıcı, Okan Derici (Dk. 46 David Deniz Kılınç), Berkay Samancı (Dk. 79 Alican Özfesli), Anıl Koç, Sinan Osmanoğlu

Gol: Dk. 65 Burak Çalık (Denizlispor)

Sarı kartlar: Dk. 29 Mbamba, Dk. 56 Kerem Can Akyüz, Dk. 58 Deniz Vural, Dk. 90+3 Furkan Şeker, Dk. 90+5 Stackhowiak (Denizlispor), Dk. 32 Sefa Yılmaz, Dk. 71 Kerim Alıcı (Altınordu)

Spor Toto 1. Lig'in 21. haftasında lider Denizlispor, ağırladığı 14 maçlık yenilmezlik serisi bulunan Altınordu'yu 1-0 mağlup etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 09:23 Kaynak: AA

Denizli, Burak Altıparmak, Burak Çalık, Deniz Vural, Spor
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