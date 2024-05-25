Trabzon Tonya Belediye Başkanı darbeden memurlardan biri tutuklandı, diğeri serbest - Son Dakika
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Trabzon Tonya Belediye Başkanı darbeden memurlardan biri tutuklandı, diğeri serbest

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Trabzon'un Tonya ilçesi Belediye Başkanı Osman Beşel'i makam odasında darbeden belediye personellerinden biri tutuklanırken, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

25.05.2024 22:57
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Trabzon'un Tonya ilçesi Belediye Başkanı Osman Beşel'in makam odasında darbedilmesiyle ilgili gözaltına alınan bir şüpheli tutuklanırken, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Trabzon'un Tonya ilçesi Belediye Başkanı Osman Beşel, önceki gün makam odasında darbedilmesinde yeni gelişme yaşandı.. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Tonya Adliyesi'ne getirildi.

Trabzon Tonya Belediye Başkanı darbeden memurlardan biri tutuklandı, diğeri serbest
Tonya Belediye Başkanı Osman Beşel

BELEDİYE BAŞKANINI DARBEDİLMESİNDE 1 TUTUKLAMA

Savcılık sorgularının ardından "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "kamu görevlisine hakaret" ve "kamu malına zarar verme" suçlarından tutuklanma talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edilen zanlılardan H.U. tutuklandı, diğer şüpheli H.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

MAKAM ODASINDA SALDIRMIŞLARDI

Makam odasına dün gelen 2 belediye personeli tarafından darbedilmesi sonucu yaralanan Tonya Belediye Başkanı Beşel, tedavisinin ardından taburcu edilmişti. Olaya ilişkin 2 kişi gözaltına alınmıştı.

Trabzon Tonya Belediye Başkanı darbeden memurlardan biri tutuklandı, diğeri serbest
Kaynak: AA

Osman Beşel, Trabzon, Tonya, Güvenlik, Hukuk, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trabzon Tonya Belediye Başkanı darbeden memurlardan biri tutuklandı, diğeri serbest - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

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