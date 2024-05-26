Reisi'nin ölümünde çarpıcı detaylar! Kazanın ardından ajanlar gösterileri engellemek için sokaklara inmiş - Son Dakika
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Dünya

Reisi'nin ölümünde çarpıcı detaylar! Kazanın ardından ajanlar gösterileri engellemek için sokaklara inmiş

Reisi\'nin ölümünde çarpıcı detaylar! Kazanın ardından ajanlar gösterileri engellemek için sokaklara inmiş

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın helikopter kazasında hayatını kaybetmesi sonrası ABD basınından çarpıcı bir analiz geldi. İranlı yetkililerin düşen helikopterdeki İmam El-Haşim'le irtibat kurduktan sonra durumun vahametini anladıkları ve paniğe kapıldıkları iddia edildi. İran ajanlarının, olası gösterileri engellemek için sokaklara indiği belirtildi. Diğer yandan Reisi ve Abdullahiyan'ın naaşlarının tanınmayacak derecede yandığı öğrenildi.

26.05.2024 00:44
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ABD medyası, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın öldüğü helikopter kazası ve sonrasında yaşananlara ilişkin dikkat çeken bir analiz yayınladı.

New York Times gazetesinde yayınlanan analize göre kaza sonrası, helikopterdeki İmam El-Haşim'le irtibata geçildiği ve Haşim'in sesinin giderek güçsüzleşmeye başlamasıyla durumun vahametinin anlaşıldığı ortaya çıktı. Analize göre İranlı yetkililerin, helikopterin acil iniş değil de kaza yaptığının anlaşılması sonrası başkent Tahran'da panik havasının hakim olduğu iddia edildi. O vakitten sonra Reisi'nin ya ağır yaralı ya da ölü olduğu anlaşıldı.

ABD basınından çarpıcı 'İran' analizi! Helikopter kazası ve sonrasında neler yaşandı?

İRANLI AJANLAR SOKAKLARA İNMİŞ

Tahran yönetimi terör örgütü DEAŞ ve İsrail gibi düşmanların saldırı yaptığından şüphelendi. İran istihbaratından ajanlar, olası gösterileri engellemek için sokaklara indi.

ABD basınından çarpıcı 'İran' analizi! Helikopter kazası ve sonrasında neler yaşandı?

REİSİ'Yİ YÜZÜĞÜNDEN, ABDULLAHİYAN'I İSE SAATİNDEN TEŞHİT ETMİŞLER

Gazetede yayımlanan analizde kazaya ilişkin olarak ise İran Cumhurbaşkanı Reisi ve Dışişleri Bakanı Abdullahiyan'ın naaşlarının tanınmayacak derecede yandığını belirtildi. İranlı arama kurtarma ekiplerinin, Cumhurbaşkanı Reisi'yi yüzüğünden, Dışişleri Bakanı Abdullahiyan'ı ise saatinden teşhis ettiği bildirildi.

ABD basınından çarpıcı 'İran' analizi! Helikopter kazası ve sonrasında neler yaşandı?

İRAN'DAKİ HELİKOPTER KAZASI VE SONRASINDA YAŞANANLAR

İran Cumhurbaşkanı Reisi, 19 Mayıs'ta İran- Azerbaycan sınırında baraj açılış törenine katıldı. Reisi, beraberinde Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve bazı yetkililerle dönüşte helikopter kazası geçirdi. İran'ın talebi üzerine Türkiye, arama kurtarma faaliyetlerinde Akıncı insansız hava aracını (İHA) görevlendirdi. Akıncı İHA'nın tespit ettiği helikopter enkazının koordinatları İran makamlarıyla paylaşıldı. Tespit edilen noktaya ulaşan İranlı ekipler, kazadan sağ kurtulan olmadığını belirledi.

ABD basınından çarpıcı 'İran' analizi! Helikopter kazası ve sonrasında neler yaşandı?

Reisi'nin hayatını kaybettiğinin kesinleşmesinin ardından Birinci Yardımcısı Muhammed Muhbir, geçici cumhurbaşkanı olarak görevlendirildi. İran Anayasası'na göre en fazla 50 gün içinde yapılması gereken cumhurbaşkanlığı seçiminin 28 Haziran'da düzenleneceği açıklandı. İran'da cumhurbaşkanları, Anayasayı Koruyucular Konseyinin onayladığı adaylar arasından halk tarafından seçiliyor.

Abdullah Aydemir
Abdullah Aydemir
Sondakika.com - Dünya

Hüseyin Emir Abdullahiyan, İbrahim Reisi, Helikopter, İran, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Reisi'nin ölümünde çarpıcı detaylar! Kazanın ardından ajanlar gösterileri engellemek için sokaklara inmiş - Son Dakika

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SON DAKİKA: Reisi'nin ölümünde çarpıcı detaylar! Kazanın ardından ajanlar gösterileri engellemek için sokaklara inmiş - Son Dakika
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