Burdur Devlet Hastanesi'nde Diyaliz Tedavisi Gören Hastaların Durumu Ağırlaştı - Son Dakika
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Yerel

Burdur Devlet Hastanesi'nde Diyaliz Tedavisi Gören Hastaların Durumu Ağırlaştı

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Burdur Devlet Hastanesi'nde diyaliz tedavisi gören bazı hastalar, bulantı ve kusma şikayetiyle tekrar hastaneye döndü. Durumu ağırlaşan hastalar, çevredeki hastanelere sevk edildi. Konuyla ilgili kriz masası oluşturuldu ve durum değerlendirme toplantısı yapıldı.

25.05.2024 20:40
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(BURDUR) - Burdur Devlet Hastanesi'nde diyaliz tedavisi gördükten sonra evlerine giden hastalar, bulantı ve kusma şikayeti ile tekrar hastaneye döndü. Durumları ağırlaşan bazı hastalar, çevredeki hastanelere sevk edildi.

Burdur Devlet Hastanesi'nde diyaliz tedavisi alan hastalardan bazıları bulantı ve kusma şikayeti ile hastaneye geri geldi. Hastalardan bazılarının durumunun ağırlaşması üzerine Burdur Devlet Hastanesi yetkilileri tarafından gün içinde diyaliz alan hastalar aranarak ambulanslarla hastaneye getirildi.

Durumu ağırlaşan hastalar ambulanslarla Bucak, Isparta ve Antalya'daki hastanelere sevk edildi. Bazı hastaların entübe olduğu öğrenildi.

Antalya'ya sevk edilen hastanın eşi Abdurrahman Gül, "Diyalize geldik sabah iyiydik. Diyalizden sonra da iyiydik eve gittik, yemek yedik. Uyuyordu. Hemşireler aradı durumunu sordu hastaneye geldik" dedi.

Konuyla ilgili kriz masasının oluşturulduğu ve Burdur Valisi Türker Öksüz ile İl Sağlık Müdürü Murat Erk'in katıldığı durum değerlendirme toplantısının yapıldığı bildirildi. Yaşanan olayla ilgili Burdur Valiliği'nden açıklama bekleniyor.

Burdur Devlet Hastanesi\'nde Diyaliz Tedavisi Gören Hastaların Durumu Ağırlaştı
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Burdur Devlet Hastanesi'nde Diyaliz Tedavisi Gören Hastaların Durumu Ağırlaştı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Burdur Devlet Hastanesi'nde Diyaliz Tedavisi Gören Hastaların Durumu Ağırlaştı - Son Dakika
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