Ünlüler Cannes Film Festivali'nde Filistin ile Dayanışmayı Gösterdi - Son Dakika
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Ünlüler Cannes Film Festivali'nde Filistin ile Dayanışmayı Gösterdi

Ünlüler Cannes Film Festivali\'nde Filistin ile Dayanışmayı Gösterdi

Fransa'da düzenlenen 77. Cannes Film Festivali'nde ünlü isimler, giysilerinde kullandıkları Filistin bayrağı ve karpuz motifleriyle Filistin ile dayanışmalarını ifade etti. Bella Hadid, Cate Blanchett, Pascale Kann, Kani Kusruti, Leila Bekhti, Jasmine Trinca, Guy Pearce ve Asmae El Moudir gibi dünyaca ünlü isimler, kırmızı halıda yürürken Filistin'e desteklerini gösterdiler.

25.05.2024 22:35
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Fransa'da düzenlenen 77. Cannes Film Festivali'nde ünlü isimler, giysilerinde kullandıkları Filistin bayrağı ve karpuz motifleriyle Filistin ile dayanışmalarını ifade etti.

Bu yıl 14-25 Mayıs tarihlerinde düzenlenen geleneksel film festivaline katılan dünyaca ünlü isimler, kırmızı halıda yürüdükleri sırada gerek kıyafetleri gerek takılarıyla sessizce "Filistin'e destek" dedi.

Dünyaca ünlü Filistin kökenli Amerikalı model Bella Hadid, kefiyeler kullanılarak tasarlanan kırmızı elbisesiyle dikkati çekti.

Filistin'e desteğini birçok kez dile getiren Hadid'in Filistin ile dayanışmasını kefiyeden elbisesiyle göstermesi sosyal medyada takdir topladı.

Blanchett'in kıyafeti Filistin bayrağını anımsattı

Cannes Film Festivali'ne katılan Oscar ödüllü sinema yıldızı Cate Blanchett de Filistin bayrağını anımsatan kıyafetiyle sosyal medyada gündem oldu.

Daha önce de Gazze'de ateşkes çağrısı yapan Blanchett'in önü siyah, arkası açık pembe ve yeşil astarlı kıyafetinin kırmızı halı ile birleşmesi akıllara Filistin bayrağını getirdi.

Sosyal medya kullanıcıları, Blanchett'in elbisesiyle gösterdiği dayanışmayı "zekice" şeklinde değerlendirdi.

İngiliz oyuncu Pascale Kann da festivale üzerinde Arapça Filistin yazılı kıyafetle katıldı.

Kırmızı halıda karpuz motifleri dikkati çekti

Hint oyuncu Kani Kusruti, Cannes Film Festivali'nde gösterilen filminin prömiyerine karpuz dilimi şeklindeki çantasıyla katıldı.

Cezayir asıllı Fransız oyuncu Leila Bekhti, Filistin ile dayanışmanın sembolü olan karpuz motifli bir broş taktı.

Filminin gösterimi öncesi 60 metrelik kırmızı halıda yürüyen Bekhti'nin siyah kıyafetinin yakasına taktığı broş, sosyal medyada büyük beğeni topladı.

İtalyan oyuncu Jasmine Trinca da Filistin'e desteğini kırmızı halıda yürürken kıyafetine taktığı Filistin bayrağı desenli broş ile gösterdi.

Avustralyalı aktör Guy Pearce, Filistin bayrağının renklerinden oluşan bileklik taktı.

Faslı yönetmen Asmae El Moudir de gazetecilere, eldivenine diktirdiği Filistin bayrağını göstererek poz verdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ünlüler Cannes Film Festivali'nde Filistin ile Dayanışmayı Gösterdi - Son Dakika

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