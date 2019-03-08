Son Dakika Haberleri: Futbol: Spor Toto 1. Lig

Futbol: Spor Toto 1. Lig

1 saat önce

Stat: GaziantepHakemler: Ramazan Keleş, Uygar Bebek, Muhammet YumakGazişehir Gaziantep: Günay Güvenç, Ahmet Kesim, Yalçın Kılınç (Dk. 53 Uğur Arslan Kuru), Igor, Segbefia, Oğulcan Çağlayan (Dk. 72 Del Valle), Gökhan Alsan, Mehmet Erdem Uğurlu, Oğuz Ceylan, Sow, Kenan Özer (Dk.

Futbol: Spor Toto 1. Lig, System.String[]
Stat: Gaziantep

Hakemler: Ramazan Keleş, Uygar Bebek, Muhammet Yumak

Gazişehir Gaziantep: Günay Güvenç, Ahmet Kesim, Yalçın Kılınç (Dk. 53 Uğur Arslan Kuru), Igor, Segbefia, Oğulcan Çağlayan (Dk. 72 Del Valle), Gökhan Alsan, Mehmet Erdem Uğurlu, Oğuz Ceylan, Sow, Kenan Özer (Dk. 46 Kubilay Aktaş)

Tetiş Yapı Elazığspor: Ahmet Sabri Fener, Serdar Özbayraktar (Dk. 77 Camara), Guidileye, Mustafa Eskihellaç, Yiğitcan Erdoğan, Akakpo, Abdülkadir Kayalı, Bakemenga, Tufan Kelleci (Dk. 59 Gökhan Akkan), Cengizhan Akgün, Muhammet Ildiz (Dk. 72 Diarra)

Goller: Dk. 31 Sow, Dk. 84 Yiğitcan Erdoğan (kendi kalesine) (Gazişehir Gaziantep)

Sarı kartlar: Dk. 54 Akakpo, Dk. 62 Abdülkadir Kayalı, Dk. 81 Cengizhan Akgün (Tetiş Yapı Elazığspor), Dk. 59 Kubilay Aktaş, Dk. 77 Segbefia (Gazişehir Gaziantep)

Spor Toto 1. Lig'in 25. haftasında Gazişehir Gaziantep, sahasında Tetiş Yapı Elazığspor'u 2-0 yendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 09:07 Kaynak: AA

Ramazan Keleş, Moussa Sow, Gaziantep, Spor
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