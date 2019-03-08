Futbol: Spor Toto 1. Lig

Stat: Gaziantep
Hakemler: Ramazan Keleş
, Uygar Bebek
, Muhammet Yumak
Gazişehir Gaziantep: Günay Güvenç
, Ahmet Kesim
, Yalçın Kılınç (Dk. 53 Uğur Arslan
Kuru), Igor, Segbefia, Oğulcan Çağlayan
(Dk. 72 Del Valle
), Gökhan Alsan
, Mehmet Erdem Uğurlu
, Oğuz Ceylan, Sow
, Kenan Özer
(Dk. 46 Kubilay Aktaş
)
Tetiş Yapı Elazığspor
: Ahmet Sabri Fener
, Serdar Özbayraktar (Dk. 77 Camara), Guidileye, Mustafa Eskihellaç, Yiğitcan Erdoğan
, Akakpo, Abdülkadir Kayalı
, Bakemenga, Tufan Kelleci (Dk. 59 Gökhan Akkan), Cengizhan Akgün
, Muhammet Ildiz (Dk. 72 Diarra)
Goller: Dk. 31 Sow, Dk. 84 Yiğitcan Erdoğan (kendi kalesine) (Gazişehir Gaziantep)
Sarı kartlar: Dk. 54 Akakpo, Dk. 62 Abdülkadir Kayalı, Dk. 81 Cengizhan Akgün (Tetiş Yapı Elazığspor), Dk. 59 Kubilay Aktaş, Dk. 77 Segbefia (Gazişehir Gaziantep)
Spor Toto 1. Lig'in 25. haftasında Gazişehir Gaziantep, sahasında Tetiş Yapı Elazığspor'u 2-0 yendi.