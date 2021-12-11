Spor Toto 1. Lig: İstanbulspor: 2 - Eyüpspor: 1 - Son Dakika

71. dakikada Cenk Ahmet Alkılıç'ın attığı uzun pasta defansın arkasına sarkan Pa Dibba'nın ceza sahası içine sol taraftan girip çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya çıktı.

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