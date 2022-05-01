Futbol: Spor Toto 1. Lig - Son Dakika
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Futbol: Spor Toto 1. Lig

01.05.2022 18:21
Futbol: Spor Toto 1. Lig

Stat: Yeni AdanaHakemler: Mehmet Türkmen, Sezgin Çınar, Kemal MaviAdanaspor: Burak Çapkınoğlu, Ulaş Sezgin, Celil Yüksel (Dk. 82 İbrahim Aksu), Benasser, Bruns (Dk. 89 Yiğithan Güveli), Evren Korkmaz (Dk.

Stat: Yeni Adana

Hakemler: Mehmet Türkmen, Sezgin Çınar, Kemal Mavi

Adanaspor: Burak Çapkınoğlu, Ulaş Sezgin, Celil Yüksel (Dk. 82 İbrahim Aksu), Benasser, Bruns (Dk. 89 Yiğithan Güveli), Evren Korkmaz (Dk. 81 Harun Kaya), Ciss, Eren Karadağ, Roche, İsmail Erdoğan, Fıratcan Üzüm

Beypiliç Boluspor: Selmani, Abdurrahim Dursun, Fethi Özer, Eray Ataseven (Dk. 81 Tugay Kacar), Hakan Bilgiç, Gökhan Karadeniz (Dk. 82 Bregu), Roshi, Emin Bayram (Dk. 65 Arda Hilmi Şengül), Abdurrahman Canlı, Berk Yıldız, Bekim Balaj (Dk. 73 Kasongo)

Goller: Dk. 16 Roche (Adanaspor), Dk. 35 Berk Yıldız, Dk. 50 Gökhan Karadeniz (Beypiliç Boluspor)

Sarı kartlar: Dk. 23 İsmail Erdoğan, Dk. 49 Burak Çapkınoğlu, Dk. 90+2 Roche, Dk. 90+3 İbrahim Aksu (Adanaspor), Dk. 36 Abdurrahim Dursun, Dk. 90+2 Tugay Kacar (Beypiliç Boluspor)

Spor Toto 1. Lig'in 35. haftasında Adanaspor, konuk ettiği Beypiliç Boluspor'a 2-1 yenildi.

YORUMLAR
500
Beypiliç Boluspor 1-2 Beypiliç Boluspor 1-2 Turgutluspor küme düştü Turgutluspor küme düştü

Mehmet Türkmen, Adanaspor, Evren, Çınar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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