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Futbol: Spor Toto 1. Lig'de Görünüm

41 dakika önce

Spor Toto 1. Lig'in 26. haftası, bugün oynanan 4 maçla tamamlandı.

Futbol: Spor Toto 1. Lig'de Görünüm, System.String[]
Spor Toto 1. Lig'in 26. haftası, bugün oynanan 4 maçla tamamlandı.

Afjet Afyonspor'u deplasmanda 3-1 mağlup eden Abalı Denizlispor, averajla liderliğini devam ettirdi.

Gençlerbirliği de Adanaspor deplasmanında 3 puanı tek golle aldı ve zirve takibini sürdürdü.

Deplasmanda Altay'a 4-0 mağlup olan Kardemir Karabükspor, bitime 8 hafta kala lige veda etti.

Ligin 26. haftasında yapılan maçların sonuçları şöyle:

Eskişehirspor- Altınordu: 2-4

Ümraniyespor-Gazişehir Gaziantep: 1-2

Birevim Elazığspor- Adana Demirspor: 0-2

Osmanlıspor- Hatayspor: 1-3

Giresunspor- İstanbulspor: 0-0

Afjet Afyonspor-Abalı Denizlispor: 1-3

Altay-Kardemir Karabükspor: 4-0

Adanaspor-Gençlerbirliği: 0-1

Boluspor- Balıkesirspor Baltok: 1-0

Puan durumu

Spor Toto 1. Lig'de 26. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

Spor Toto 1. Lig

TakımlarOGBMAYAVP
-------------------------- --- --- --- --- --- --- --- ---
1. ABALI DENİZLİSPOR26 16 6 4 43 24 19 54
2. GENÇLERBİRLİĞİ26 17 3 6 39 22 17 54
3. OSMANLISPOR26 15 3 8 35 18 17 48
4. HATAYSPOR26 13 8 5 39 18 21 47
5. GAZİŞEHİR GAZİANTEP26 13 6 7 44 22 22 45
6. ALTINORDU26 12 9 5 37 20 17 45
7. ÜMRANİYESPOR26 13 6 7 33 23 10 45
8. ADANA DEMİRSPOR26 12 5 9 35 30 5 41
9. BOLUSPOR26 11 5 10 30 27 3 38
10. ALTAY26 10 7 9 37 27 10 37
11. BALIKESİRSPOR BALTOK26 10 5 11 26 30 -4 35
12. ADANASPOR26 7 9 10 30 31 -1 30
13. İSTANBULSPOR26 5 12 9 29 35 -6 27
14. GİRESUNSPOR26 6 9 11 25 32 -7 27
15. AFJET AFYONSPOR26 6 7 13 33 42 -9 25
16. ESKİŞEHİRSPOR26 6 7 13 28 50 -22 25
17. BİREVİM ELAZIĞSPOR26 5 5 16 28 45 -17 20
18. KARDEMİR KARABÜKSPOR26 0 2 24 8 83 -75 -1



Not: Kardemir Karabükspor'un 3 puanı silindi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 07:16 Kaynak: AA

Denizlispor, Kardemir Karabükspor, Spor
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