Son Dakika Haberleri: Futbol: Spor Toto 1. Lig Play-off

Futbol: Spor Toto 1. Lig Play-off

6 saat önce

Stat: 5 Ocak Fatih TerimHakemler: Halis Özkahya, Cevdet Kömürcüoğlu, İbrahim BozbeyAdana Demirspor: Çağlar Şahin Akbaba, Adil Demirbağ, Traore, Berk Yıldız, Pote (Dk. 52 Kage), Vedat Bora, Kaan Kanak, Erdal Öztürk (Dk.

Futbol: Spor Toto 1. Lig Play-off, System.String[]
Stat: 5 Ocak Fatih Terim

Hakemler: Halis Özkahya, Cevdet Kömürcüoğlu, İbrahim Bozbey

Adana Demirspor: Çağlar Şahin Akbaba, Adil Demirbağ, Traore, Berk Yıldız, Pote (Dk. 52 Kage), Vedat Bora, Kaan Kanak, Erdal Öztürk (Dk. 73 Levent Ayçiçek), Süleyman Koç, Semih Güler, Gladky

Hatayspor: Akın Alkan, Kubilay Sönmez, Selim Ilgaz, Gökhan Karadeniz (Dk. 76 Korkishko), Mesut Çaytemel, Mirkan Aydın (Dk. 84 Hamza Gür), Sadi Karaduman, Diallo (Dk. 90 Nimaga), Yusuf Abdioğlu, Murat Paluli, Caner Hüseyin Bağ

Sarı kartlar: Dk. 45 Berk Yıldız, Dk. 88 Gladky (Adana Demirspor), Dk. 45 Yusuf Abdioğlu, Dk. 89 Korkishko (Hatayspor)

Spor Toto 1. Lig play-off yarı final ilk maçında Adana Demirspor ile Hatayspor 0-0 berabere kaldı.

Karşılaşmanın rövanşı, 26 Mayıs Pazar günü saat 16.00'da Hatayspor'un ev sahipliğinde oynanacak.
Haber Yayın Tarihi : 22.05.2019 11:27 Kaynak: AA
Spor
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