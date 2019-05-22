Futbol: Spor Toto 1. Lig Play-off
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Stat: 5 Ocak Fatih TerimHakemler: Halis Özkahya, Cevdet Kömürcüoğlu, İbrahim BozbeyAdana Demirspor: Çağlar Şahin Akbaba, Adil Demirbağ, Traore, Berk Yıldız, Pote (Dk. 52 Kage), Vedat Bora, Kaan Kanak, Erdal Öztürk (Dk.
Haber Yayın Tarihi : 22.05.2019 11:27 Kaynak: AA
Stat: 5 Ocak Fatih
Terim
Hakemler: Halis Özkahya
, Cevdet Kömürcüoğlu
, İbrahim Bozbey Adana Demirspor
: Çağlar Şahin
Akbaba, Adil Demirbağ, Traore, Berk Yıldız
, Pote (Dk. 52 Kage), Vedat Bora
, Kaan Kanak
, Erdal Öztürk
(Dk. 73 Levent Ayçiçek), Süleyman Koç
, Semih Güler
, Gladky Hatayspor
: Akın Alkan
, Kubilay Sönmez
, Selim Ilgaz
, Gökhan Karadeniz
(Dk. 76 Korkishko), Mesut Çaytemel, Mirkan Aydın
(Dk. 84 Hamza Gür
), Sadi Karaduman, Diallo
(Dk. 90 Nimaga), Yusuf Abdioğlu
, Murat Paluli
, Caner Hüseyin Bağ
Sarı kartlar: Dk. 45 Berk Yıldız, Dk. 88 Gladky (Adana Demirspor), Dk. 45 Yusuf Abdioğlu, Dk. 89 Korkishko (Hatayspor)
Spor Toto 1. Lig play-off yarı final ilk maçında Adana Demirspor ile Hatayspor 0-0 berabere kaldı.
Karşılaşmanın rövanşı, 26 Mayıs Pazar günü saat 16.00'da Hatayspor'un ev sahipliğinde oynanacak.
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