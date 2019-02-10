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Futbol: Spor Toto Süper Lig

1 saat önce

Stat: BornovaHakemler: Fırat Aydınus, Aleks Taşcıoğlu, Yusuf BozdoğanGöztepe: Beto, Gassama, Titi, Reis, Lumor, Serdar Gürler, Poko, Borges, Yasin Öztekin, Castro, Deniz KadahAytemiz Alanyaspor: Haydar Yılmaz, Ceyhun Gülselam, Efecan Karaca, Ozan Tufan, Baiano, Cisse, Nsakala, Welinton,...

Futbol: Spor Toto Süper Lig, System.String[]
Stat: Bornova

Hakemler: Fırat Aydınus, Aleks Taşcıoğlu, Yusuf Bozdoğan

Göztepe: Beto, Gassama, Titi, Reis, Lumor, Serdar Gürler, Poko, Borges, Yasin Öztekin, Castro, Deniz Kadah

Aytemiz Alanyaspor: Haydar Yılmaz, Ceyhun Gülselam, Efecan Karaca, Ozan Tufan, Baiano, Cisse, Nsakala, Welinton, Djalma Campos, Tzavellas, Junior Fernandes

Goller: Dk. 20 Deniz Kadah, Dk. 31 Borges (Göztepe), Dk. 42 Tzavellas (Aytemiz Alanyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 28 Borges, Dk. 33 Poko (Göztepe), Dk. 44 Welinton (Aytemiz Alanyaspor)

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasındaki Göztepe-Aytemiz Alanyaspor maçının ilk yarısı, Göztepe'nin 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

1. dakikada Nsakala'nın savunmadan dönen ortasında Djalma Campos cezası içinde vuruşunu yaptı, kaleci Beto gole izin vermedi.

15. dakikada Yasin Öztekin'in soldan pasıyla ceza yayı gerisinde topla buluşan Castro'nun şutunda, top sol kale direğinin hemen yanından dışarı çıktı.

20. dakikada sağ kanattan atak geliştiren Göztepe'de, cezasına yapılan ortada Yasin Öztekin topla buluştu. Yasin Öztekin'in vuruşunda kale direğinden dönen topu Deniz Kadah kafa vuruşuyla filelerle buluşturdu: 1-0.

31. dakikada sol kanattan Castro'nun ortasına hareketlenen Borges'in vuruşunda, meşin yuvarlak filelerle buluştu: 2-0.

42. dakikada Djalma Campos'un kullandığı korner atışında, Tzavellas'ın ceza alanı içinde kafa vuruşunda top ağlara gitti: 2-1.

Maçın ilk yarısı ev sahibi Göztepe'nin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 05:32 Kaynak: AA

Spor
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