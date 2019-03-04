Son Dakika Haberleri: Futbol: Spor Toto Süper Lig

Futbol: Spor Toto Süper Lig

18 dakika önce

Stat: Spor Toto AkhisarHakemler: Serkan Tokat, Kemal Yılmaz, Mustafa SönmezAkhisarspor: Lukac, Zeki Yavru, Caner Osmanpaşa, Cocalic, Kadir Keleş, Sissoko (Dk. 68 Bilal Kısa), Serginho, Onur Ayık (Dk. 84 Vrsajevic), Josue (Dk.

Futbol: Spor Toto Süper Lig, System.String[]
Stat: Spor Toto Akhisar

Hakemler: Serkan Tokat, Kemal Yılmaz, Mustafa Sönmez

Akhisarspor: Lukac, Zeki Yavru, Caner Osmanpaşa, Cocalic, Kadir Keleş, Sissoko (Dk. 68 Bilal Kısa), Serginho, Onur Ayık (Dk. 84 Vrsajevic), Josue (Dk. 64 Rotman), Barbosa, Bokila

Aytemiz Alanyaspor: Haydar Yılmaz, Baiano, Caulker, Tzavellas, Welinton, Ozan Tufan (Dk. 82 Cenk Ahmet Alkılıç), Ceyhun Gülselam (Dk. 88 Hasan Ayaroğlu), Villafanez (Dk. 64 Sackey), Efecan Karaca, Djalma Campos, Sural

Sarı kartlar: Dk. 41 Ceyhun Gülselam, Dk. 86 Djalma Campos (Aytemiz Alanyaspor), Dk. 65 Rotman (Akhisarspor)

Goller: Dk. 65 Lukac (kendi kalesine) (Aytemiz Alanyaspor), Dk. 74 ve 87 Zeki Yavru, Dk. 77 Bilal Kısa (Akhisarspor)

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Akhisarspor, konuk ettiği Aytemiz Alanyaspor'u 3-1 yendi.

65. dakikada Aytemiz Alanyaspor, Akhisarspor kalecisi Milan Lukac'ın hatasıyla öne geçti. Akhisarspor'da Barbosa'nın geri pasında kaleci Lukac, Aytemiz Alanyaspor'dan Baiano'nun baskısı sonucunda meşin yuvarlağı önce ayağından kaçırdı, çizgi üzerinde ikinci müdahalesiyle de kendi ağlarına gönderdi: 0-1.

74. dakikada Akhisarspor beraberliği yakaladı. Ceza sahası içinde Bokila'nın pasını Onur Ayık bekletmeden Zeki Yavru'ya aktardı. Sağ çapraz pozisyonda şutunu çeken Zeki Yavru, takımına eşitliği getiren golü attı: 1-1.

77. dakikada Akhisarspor öne geçti. Hızlı gelişen atakta Barbosa'nın sol kanattan ortasında ceza sahası önünde topla buluşan Bilal Kısa, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 2-1.

87. dakikada Akhisarspor, farkı ikiye çıkardı. Djalma Campos'un ceza sahası dışında Barbosa'ya yaptığı müdahale sonrası hakem Serkan Tokat, serbest vuruş kararı verdi. Atışı kullanan Zeki Yavru'nun direkt kaleye gönderdiği top, ağlara gitti: 3-1.

Müsabaka, ev sahibi ekibin 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 10:19 Kaynak: AA

Serkan, Bilal Kısa, Zeki Yavru, Spor
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