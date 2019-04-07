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Futbol: Spor Toto Süper Lig

1 saat önce

Stat: EryamanHakemler: Mete Kalkavan, Bahattin Duran, Mustafa Emre EyisoyMKE Ankaragücü: Altay Bayındır, Kitsiou, Pazdan, Kulusic, Pinto, Djedje, Sacko, Canteros, Sedat Ağçay, Boyd, OrgillFenerbahçe: Harun Tekin, Isla, Skrtel, Serdar Aziz, Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Topal, Tolgay Arslan,...

Futbol: Spor Toto Süper Lig, System.String[]
Stat: Eryaman

Hakemler: Mete Kalkavan, Bahattin Duran, Mustafa Emre Eyisoy

MKE Ankaragücü: Altay Bayındır, Kitsiou, Pazdan, Kulusic, Pinto, Djedje, Sacko, Canteros, Sedat Ağçay, Boyd, Orgill

Fenerbahçe: Harun Tekin, Isla, Skrtel, Serdar Aziz, Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Topal, Tolgay Arslan, Mehmet Ekici, Dirar, Moses, Soldado

Gol: Dk. 42 Boyd (MKE Ankaragücü)

Sarı kartlar: Dk. 5 Serdar Aziz, Dk. 45 Isla (Fenerbahçe), Dk. 15 Canteros (MKE Ankaragücü)

Spor Toto Süper Lig'deki MKE Ankaragücü-Fenerbahçe karşılaşmasının ilk yarısını ev sahibi ekip, 1-0 önde tamamladı.

10. dakikada Mehmet Ekici, kendi getirdiği topu sol kanattan atağa destek veren Hasan Ali Kaldırım'a bıraktı. Bu futbolcu bekletmeden topu ceza alanı içindeki Mehmet Ekici'ye aktardı. Mehmet Ekici'nin vuruşunda, kaleci Altay Bayındır topu köşeden çıkardı.

17. dakikada kullanılan serbest atışta topun başına geçen Mehmet Ekici'nin şutunda kaleci Altay Bayındır son anda köşeden meşin yuvarlağı kornere çeldi. Köşe atışından gelen topla son oynayan Soldado'nun vuruşunda, meşin yuvarlağı kaleci çizgi üzerinden uzaklaştırdı.

24. dakikada Soldado'nun sağ taraftan ceza alanı içindeki Moses'a gönderdiği topa bu futbolcu dokunamadı.

42. dakikada MKE Ankaragücü öne geçti. Canteros'un attığı topla defansın arkasında buluşan Boyd, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0

Karşılaşmanın ilk yarısını MKE Ankaragücü 1-0 önde bitirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 05:22 Kaynak: AA

Hasan Ali Kaldırım, Serdar Aziz, Bayındır, Altay, Spor
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