Stat: Ülker
Hakemler: Halis Özkahya
, Volkan Ahmet Narinç, Yusuf Bozdoğan Fenerbahçe
: Volkan Demirel
, Isla, Serdar Aziz
, Sadık Çiftpınar
, Hasan Ali Kaldırım
, Jailson
, Eljif Elmas
, Dirar, Mehmet Ekici
, Moses, Zajc Antalyaspor
: Ferhat Kaplan
, Nazım Sangare, Bahadır Öztürk
, Diego, Tarık Çamdal
, Chico, Amilton, Harun Alpsoy, Doğukan Sinik, Serdar Özkan
, Mevlüt Erdinç
Goller: Dk. 13 Zajc (Fenerbahçe), Dk. 33 Mevlüt Erdinç (Antalyaspor)
Sarı kart: Dk. 29 Doğukan Sinik (Antalyaspor)
Spor Toto Süper Lig'in 34. ve son haftasında Fenerbahçe ile Antalyaspor arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 eşitlikle sona erdi.
13. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Mehmet Ekici'nin savunma arkasına pasına hareketlenen ve ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Isla, meşin yuvarlağı penaltı noktasında müsait durumda bulunan Zajc'a çıkardı. Sloven futbolcunun boş kaleye vuruşunda top ağlara gitti: 1-0.
16. dakikada Serdar Özkan'ın savunma arkasına pasına iyi bir koşu yapan ve topla buluşan Doğukan Sinik'in kaleciyle karşı karşıya vuruşunda, Volkan Demirel meşin yuvarlağı kornere çeldi.
33. dakikada Antalyaspor beraberliği yakaladı. Amilton'un sağdan ortasında savunmada Sadık'ın büyük hatasıyla topu önünde bulan Mevlüt Erdinç, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1.
35. dakikada soldan gelişen atakta ceza sahası içinde rakibinden sıyrılan Serdar Özkan'ın vuruşunda, kaleci Volkan topu son anda çeldi. Pozisyonun devamında Hasan Ali
Kaldırım tehlikeyi uzaklaştırdı.
45+1. dakikada hızlı gelişen Antalyaspor atağında Harun Alpsoy'un ara pasıyla ceza sahasına giren ve kaleciyle karşı karşıya kalan Amilton'un şutunda top direğe çarparak auta çıktı.
Karşılaşmanın ilk yarısında başka pozisyon olmadı ve takımlar soyunma odasına 1-1'lik eşitlikle gitti.